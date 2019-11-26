"عمره ماكان منافس لينا".. أوكا يرد على منافسة محمد رمضان لهم في مجال الغناء

علق مطرب المهرجانات الشعبيه أوكا، علي منافسة الفنان محمد رمضان لهم في مجال الغناء الفتره الأخيرا،وقال أوكا:" عمره ماكان منافس لينا ولا أحنا منافسين ليه".



وتابع أوكا، خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" أن الفنان محمد رمضان طول عمره أخ وصديق لهما وأنهم يحبونه ويستمعوا لأغانيه".



وقد أعلن ثنائي أغاني المهرجانات الشهير "أوكا وأورتيجا" عن تقديم مسلسل مكون من ثلاثين حلقة بعد فترة من غيابهم عن الساحة التمثيلية.



وقال "أوكا وأورتيجا" في بيان صحفي لهما إن المسلسل سيكون عن رحلة صعودهما إلى قمة أغاني المهرجانات بداية من استوديو المطرية.



أوكا وأورتيجا، قررا أن ينتجا المسلسل من نفقاتهما الخاصة وأن يتم طرح العمل بداية من يناير المقبل أون لاين على أحدى منصات الديجتال، ويحمل المسلسل اسم "يوم ويوم مع أوكا وأورتيجا".



يذكر أن أوكا وأورتيجا يحضران لإصدار أغنية جديدة الأسبوع المقبل.



