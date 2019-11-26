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صدام محتمل بين ليفربول ومنتخب مصر بسبب محمد صلاح

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:18 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
حسام مجدي
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أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى احتمالية وقوع صدام قوي بين نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر خلال الفترة القادمة بسبب المصري محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب المصري.

مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

وأكدت العديد من التقارير الصحفية احتمالية مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 مثلما فعل الإسباني سيرجيو راموس نجم نادي ريال مدريد.

صدام بين منتخب مصر وليفربول

وكشفت صحفية "آس" الإسبانية أن مشاركة محمد صلاح المحتملة في أولمبياد طوكيو 2020 غير مرحب بها في نادي ليفربول حيث ستجعله خارج الفريق في الموسم القادم وسيحرم الفريق من خدماته.

كما ذكرت الصحيفة أن نادي ليفربول قد يرفض مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020 مما قد يجعل هناك تصادم كبير بين النادي الإنجليزي ومنتخب مصر.

تصريح ناري من كلوب بشأن مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو

وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية منذ فترة بشأن مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو: "لقد اكتشفت توا أن المنتخب المصري تأهل للأولمبياد، مما سيشكل مشكلة لنا بالمستقبل، يجب علي التحدث مع محمد صلاح".

ترتيب ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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