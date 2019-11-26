يوفنتوس يواصل مطاردة لاعب برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي لم يفقد الأمل بعد في ضم لاعب برشلونة السابق ونادي شاكلة الحالي "خوان ميراندا" خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.





يوفنتوس يسعى لضم ميراندا





وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس يسعى لضم الظهير الأيسر السابق لبرشلونة ولاعب شالكة الألماني الحالي خوان ميراندا.





وإنضم ميراندا للرويال بلوز مطلع هذا الموسم على سبيل الإعارة لمدة عامين على سبيل الإعارة، دون أن يشترك في مباريات عديدة رفقة فريقه في الدوري الألماني.





ولم يعتمد مدرب شالكة الألماني "يوب ستيفنز" على صاحب الـ 19 عاماً، في ظل إعتماده على الظهير باستيان أكزيكا بشكل أساسي في البوندزليجا.





وإنضم ميراندا لصفوف شالكة في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد منافسة شديدة من يوفنتوس الإيطالي ومارسيليا الفرنسي.





ويريد المدرب الإيطالي "ماوريسيو ساري" التعاقد مع ظهير أيسر بديل للبرازيلي الدولي أليكس ساندرو، الذي تلقى إصابة شديدة خلال مواجهة منتخب بلاده ضد الأرجنتين في موسم الرياض.





في المقابل يريد نادي برشلونة إنهاء إعارة اللاعب مع شالكة، من أجل البحث له عن عرض آخر يضمن له المشاركة بصورة أساسية، تمهيداً لعودته لبرشلونة في المستقبل في حالة ظهورة بمستوى جيد.





وخاض خوان ميراندا 30 مباراة رفقة برشلونة، ولكن في فريق برشلونة ب، دون أن ينجح في إنتزاع مكان أساسي في الفريق الأول.



