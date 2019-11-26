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صدمة كبيرة لبرشلونة قبل مواجهة بوروسيا دورتموند

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:13 ص
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برشلونة
برشلونة
عبدالقادر عرابي
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أشارت تقارير صحفية إسبانية أن مدافع نادي برشلونة الإسباني ونجم دفاع المنتخب الفرنسي "كليمون لونجليه" بات مهدداً بالغياب عن مواجهة فريقه أمام بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء 27 نوفمبر في الجولة الخامسة من المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان لونجليه قد أصيب في ربلة الساق، أثناء فترة التوقف الدولي رفقة منتخب فرنسا، الذي نجح في بلوغ نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وفضل المدرب الإسباني "إرنستو فالفيردي" مدرب برشلونة إراحة لونجليه في مباراة الفريق الماضية أمام ليجانيس السبت الماضي، والتي حسمها البارسا لمصلحته بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ورغم إراحة لونجليه، إلا أن الفحوصات الطبية كشفت عن عدم تخلصه بشكل نهائي من آلام الساق، مما يفتح باب التكهنات حول غيابه عن موقعة دورتموند.

وسيمثل غياب لونجليه أزمة كبيرة للمدرب فالفيردي خلال اللقاء، في ظل غياب قلب الدفاع الآخر جيرارد بيكيه بسبب تراكم البطاقات، وغياب كلاً من نيلسون سميدو وجوردي ألبا بسبب الإصابة.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد، وبفارق نقطة وحيدة عن إشبيلية صاحب المركز الثالث.

كما يحتل صدارة المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، قبل مواجهتهما معاً في الجولة الخامسة بملعب كامب نو الأربعاء القادم.

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