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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 / 11 / 2019.. يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:09 ص
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مبارايات اليوم الثلاثاء
مبارايات اليوم الثلاثاء
حسن شحاتة
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تنطلق العديد من المواجهات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 11 / 2019، ويأتي على رأسها مباريات يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد، وريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ومصر المقاصة ضد حرس الحدود، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية، أبرزها يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة السادسة"

أف سي مصر x وادي دجلة، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:00 مساءا بتوقيت تونس، و3:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مصر المقاصة x حرس الحدود، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:30 مساءًا بتوقيت تونس، و5:30 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "الجولة الخامسة"

جالطا سراي التركي x كلوب بروج البلجيكي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:55 مساءًا بتوقيت تونس، و5:55 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

لوكوموتيف موسكو الروسي x باير ليفركوزن الألماني، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:55 مساءًا بتوقيت تونس، و5:55 مساءًا بتوقيت جرينتش.

يوفنتوس الإيطالي x أتلتيكو مدريد الإسباني، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءًا بتوقيت تونس، و8:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

مانشستر سيتي الإنجليزي x شاختار دونيتسك الأوكراني،  تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءًا بتوقيت تونس، و8:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

ريال مدريد الإسباني x باريس سان جيرمان الفرنسي،  تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءًا بتوقيت تونس، و8:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

سرفينا زافيزدا الصربي x بايرن ميونيخ الألماني،  تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءًا بتوقيت تونس، و8:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

توتنهام الإنجليزي x أولمبياكوس اليوناني،  تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءًا بتوقيت تونس، و8:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

أتالانتا الإيطالي x دينامو زغرب الكرواتي،  تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءًا بتوقيت تونس، و8:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.

مواعيد مباريات اليوم في خليجي 24

قطر x العراق، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:30 مساءًا بتوقيت تونس، و4:30 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

الإمارات x اليمن، تقام المباراة في تمام 8:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و10:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و7:30 مساءًا بتوقيت تونس، و6:30 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "عودة دور الـ16"

الجزيرة الإماراتي x الإسماعيلي، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و3:00 مساءًا بتوقيت تونس، و2:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية HD 1.

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