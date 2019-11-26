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نيللي كريم في صورة نادرة لها في مرحلة الطفولة (صورة)

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:04 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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تحرص الفنانة نيللي كريم، على مشاركة متابعيها ومحبيها بصور من يومياتها الخاصة والفنية عبر حساباتها الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت نيللي، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" صوره لها من مرحله الطفوله وعلقت عليها قائله: "هذه انا".


وظهرت الفنانة نيللي كريم في الصورة مرتدية ملابس بدوية، وحازت الصورة علي تفاعل وإعجاب متابعيها.


يذكر أن الفنانه نيللي كريم تستعد لمسلسل رمضان 2020 الذي تم كشف عن اسمه "النصابين"، تعاقدت المتحدة للخدمات الإعلامية مع العدل جروب على مسلسل لنيللى كريم فى رمضان 2020.

ومسلسل "النصابين"، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد مدحت و بطولة النجمة نيللى كريم، وآخرون، ليتم عرضه في رمضان المقبل.

مشاركة نيللي كريم في الفيل الأزرق

ومن جهة أخرى، يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم السينمائية هى مشاركتها فى فيلم "الفيل الأزرق2"، الذي عُرض ضمن ماراثون أفلام عيد الأضحى الماضي، والفيلم بطولة كلاً من: كريم عبد العزيز، هند صبري ، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد،ومن من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

نيللي كريم في صورة نادرة لها في مرحلة الطفولة (صورة)
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