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تعرف على تفاصيل أولى حفلات أليسا في العام الجديد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:27 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لتقديم حفلاتها الغنائية هذه الفتره، حيث أعلنت عن خبرًا سار لجمهورها بدوله الكويت أشارت خلاله إلى إحيائها حفلًأ ضخمًا مطلع العام الجديد 2 يناير في أرض المعارض الدولية.

ونشرت بوستر الحفل خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عليه قائله:" قريبًا في الكويت 2 يناير".

ومن المقرر أن تقدم إليسا باقة من ألمع أغانيها الشهيره وأغاني ألبومها الأخير.

وقد طرحت إليسا منذ أيام أغنية جديدة أهدتها للمتظاهرين تحمل اسم "عم ثور" وذلك من خلال قناتها الرسمية علي "يوتيوب"، وهي من كلمات سهام الشاشع وموسيقى هادي شرارة وألحان محمد رحيم.

وعلي سياق أخر يشار أن الجمهور المصري ينتظر حفل النجمة اللبنانية إليسا، بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة السادس من أكتوبر، والذى من المقرر أن يقام يوم 13 ديسمبر المقبل، والذي سيشهد حضورا جماهيريا كبيرا، من جمهور إليسا في مصر.

كانت إدارة أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أعلنت عن أسعار تذكرا حضور حفل النجمة إليسا، وتنقسم تذاكر حضور الحفل إلى 4 فئات، حيث يسع مسرح أوبرا جامعة مصر أكثر من 2000 مقعد.



تعرف على تفاصيل أولى حفلات أليسا في العام الجديد
تعرف على تفاصيل أولى حفلات أليسا في العام الجديد
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الكلمات المفتاحية

مطربة مزيكا فنانة اليسا الفجر الفني

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