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هنا الزاهد تحصد أفضل ممثلة كوميدية في استفتاء وشوشة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:56 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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حصلت الفنانة الشابة هنا الزاهد، على جائزة أفضل ممثلة كوميدية لعام 2019 من خلال استفتاء وشوشة.

وأعربت هنا، عن سعادتها بنشر صورة عبر خاصيه الأستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة: "الحمد لله".

ومن المقرر إقامة حفل كبير بحضور الفنانين والإعلاميين للأستلام جوائزهم في 13 ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد هو مسلسل "الواد سيد الشحات" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وكانت أحداثه تدور في إطار كوميدي حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ منه.

واستطاع أن يحصد المسلسل مشاهدات عالية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى إشادة عدد كبير من الجمهور به، حيث أنه يعتبر التعاون الأول بين الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد.

يُذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات" من بطولة: أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن، ياسر الطوبجي، محمد محمود، محمد ثروت، ويزو، من تأليف إبراهيم خطاب وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.


هنا الزاهد تحصد أفضل ممثلة كوميدية في استفتاء وشوشة
هنا الزاهد تحصد أفضل ممثلة كوميدية في استفتاء وشوشة
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الكلمات المفتاحية

هنا الزاهد منوعات جائزة الفجر الفني

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