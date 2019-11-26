حظك اليوم: برج الحمل الثلاثاء 26-11-2019 على الصعيد المهني والعاطفي "قوتك ستساعدك على الهروب من الأزمة"

الحمل:مواليد العمل والنشاط والطاقة فهو انسان عملي من الدرجة الأولى، ويعتبر الحمل مصدر الطاقة لمن حوله، لذلك قد لا يتقبل الكثيرين وقوع الحمل في الأزمات وخصوصاً النفسية، إذا كنت من أبناء برج الحمل فهذا يعني أنك صاحب عزيمة قوية وشجاعة وتضحية.

ينظر علماء الفلك للحالة الصحية التي يمر بها الحمل منذ أيام على انها مجرد عارض طفيف، سيتمكن الحمل بمنتهي السهولة تجاوزه، خصوصاً وانه يتمتع بالروح المرحة التي تجعل الأمور أكثر سهولة، عليه إضافة للتضحية التي ستجعله يتجاوز كل المعوقات في نظير إسعاد من حوله.

على الصعيد المهني: رغم مواجهة الحمل لحالة من الملل، وهي أحد أهم الأشياء القاتلة بالنسبة له، إلا أن علماء الفلك ينظرون إلى أبناء الحمل على أنهم أبطال مثل هذه المواقف، فرغم كل ما يمر به، إلا أن القوة والإصرار وتحدي الصعوبات ما يجبر الحمل على كسر الروتين وتجاوز الحالة المرضية.

وبالنظر لطابعه الناري فتجده أكثر صلابة في مواجهة المشاكل المهنية، لكن ينصح الخبراء بعدم الأخذ في الاعتبار بالأوامر المهنية الثقيلة الملقاة على عاتقه، حيث أن أكبر عيوبه هي رفض تلقي الأوامر وحب التحرر من القيود فعلى الحمل خلال هذه الفترة أن يتقبل ما صنعته تضحيته مع الاخرين وان يستكمل مسيرته دون ملل أو كراهية لثقل الأعباء عليه.

على الصعيد العاطفي: يتعرض أبناء الحمل لحالة من الملل العاطفي، أو جمود المشاعر منذ فترة قريبه، لذلك يجب على الحمل الحظر من الأنانية في الحب، ومحاولة رفع شعار التضحية في الحب، كما هو في العمل، حيث أن حالة الإحباط العاطفي التي يمر بها الحمل تؤثر كثيراً عليه بالسلب وتجعله كاره للحب ومعلن للتمرد.