أمينة تفوز بجائزة أفضل مطربة شعبية باستفتاء وشوشة

وعبرت أمينة عن سعادتها بهذا الجائزة وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



ونشرت أمينة صورة معلقة عليها: "شكرا جمهوري العزيز على الجايزة اللي بجد لو مش انتو مكنتش هبقي في المكانة اللي أنا فيها بحبكم كلكم وبشكر كل واحد صوت ليا بحبكم".



وحاز المنشور على إعجاب وتعليقات كثيره من قبل جمهورها وجاءت تعليقات مثل: "مبروك أمينة تستاهلي كل خير الحمد لله"، فيما قال آخر"مليون مبروك ياامينة" وأخر "تستاهلي كل خير تستحقيها"



ومن المقرر أن يتسلم الفائزون الجوائز في حفل كبير في 13 ديسمبر المقبل.



وعلي سياق اخر قد أحيت المطربة أمينة، حفلاً غنائيًا يوم السبت الماضي في الرياض بإحدي ليالي المحروسة وقدمت أجمل أغنياتها الشعبية والطربية



وقد نشرت الفنانه أمينة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صوره لها من بوستر الحفل وأرفقت تعليقا على الصورة

قائلة: "انشاء الله نشوف بعض على خير بكرة بإذن الله لقائى معاكم باحدى ليالى المحروسة وباقة من أجمل الاغنيات الشعبية والطربية والخليجية اللى انشاء الله تنول اعجابكم".



وتابعت: "وشكرا لكل القائمين على الحفل والمنسقين وشكرا المملكة العربية السعودية".سمو الملك سلمان وولى عهد المملكة سمو الأمير محمدبن سلمان وجزيل الشكر لسعادة المستشار تركى أل شيخ على كل مجهوده والدعم الفنى والرياضى وزارة الترفيه وفيت وكفيت .كفيت ووفيت".



وفي سياق مختلف، بدأت فعاليات موسم الرياض في يوم 11 أكتوبر الماضي،وتستمر هذه الفعاليات إلى شهر يناير لعام 2020، وشهد موسم الرياض العديد من الحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي منهم عمرو مصطفي، عمرو دياب، تامر حسني، شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم، تامر عاشور، نجوي كرم،أصاله، عاصي الحلاني،صابر الرباعي، ديانا حداد، حسين الجسمي.







فازت أمينة بجائزة أفضل مطربة شعبية لعام 2019 في استفتاء مجلة وشوشة.