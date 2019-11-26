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عاجل.. ميسي يقرر الرحيل عن برشلونة مجانا في هذه الحالة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:21 ص
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ميسي
ميسي
حسام مجدي
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يقترب جماهير نادي برشلونة الإسباني وإدارة النادي من تلقي خبر صادم بشأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق.

ميسي يفكر في الرحيل عن برشلونة مجانا

وكشف برنامج "تشرينجيتو" الإسباني أن ليو ميسي سيقوم بالرحيل عن صفوف نادي برشلونة في نهاية الموسم الحالي مجانا في حالة وحيده فقط.

الحالة التي سيرحل فيها ميسي عن برشلونة

وأكد البرنامج أن الحالة التي سيقرر فيها ميسي الرحيل عن صفوف نادي برشلونة بشكل مجاني في نهاية الموسم هو فشل النادي في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يذكر أن نادي برشلونة كان قد حاول كثيرا التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن طلبات باريس سان جيرمان المالية عطلت الصفقة.

مشاركات ليونيل ميسي مع نادي برشلونة هذا الموسم

وقد شارك ليونيل ميسي في 12 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.

ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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ميسي وجوارديولا ميسي كرة مصرية فترة الإنتقالات الليلة الدوري المصري

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