إسعاد يونس تفوز بجائزة أفضل مذيعة لعام 2019.. تعرف على التفاصيل

تفاعل معاها متابعيها وجمهورها الذين قاموا بتهنئتها وتمنوا لها النجاح الكبير والدائم.



ومن المقرر أستلام الجائزه في حفل كبير في 13 ديسمبر المقبل.



وفي سياق متصل، فازت الفنانة إسعاد يونس بجائزتين مت جوائز ال "دير جيست"لهذا العام، الجائزة الأولى هي حصول برنامجها "صاحبة السعادة" كأفضل برنامج للموسم الخامس على التوالي، والجائزة الثانية هي جائزة أفضل مذيعة لعام2019.



ومن الجدير بالذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" يُعد من أشهر البرامج المصرية الناجحة، وتقوم فكرته على استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف من نجوم وصناع الفن، بجانب دعم المُنتجات المصرية، ويُعرض البرنامج يوم الإثنين في الساعة 11 مساءً على قناة dmc.







وعلقت إسعاد يونس، على الصورة قائله "الحمد لله"، فيما