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حظك اليوم: برج الثور الثلاثاء 26-11-2019 على الصعيد المهني والعاطفي "الأزمة العاطفية كانت بسببك وأنت من سيغيرها"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:59 ص
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برج الثور
برج الثور
معتز الجمل
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الثور: تعرض برج الثور للمشاكل العصبية والنفسية قد تأتي من تحركات الكواكب، لكن على أبناء البرج الاعتراف بأنها في الأساس يمتلكون طابع الثورة والعصبية، ولذلك على الثور في هذه الأيام الإلتزام بضبط النفس والتخلي عن طباعه الحماسية المندفعة ضد الآخرين.

ينصح خبراء الفلك برج الثور في هذه الأيام بالاستمتاع بالحس الموسيقي الهائل والانسجام مع حلو الحياة، والابتعاد عن كل ما يثير غضبهم، حيث أن الثور يحمل صفات المشاكس، وصفات الرومانسي المحب والعاشق للطبيعة والجمال فإن كان عليه القيام بشيء في تلك الفترة، فلا يوجد إلا التحلي بالرومانسية واستماع الموسيقى.

على الصعيد المهني: مهما حاولت الظروف كسر الثور، لن تتمكن من فرض سيطرتها علي هذا البرج الترابي العملي الجادي القوي، لذلك يتوقع علماء الفلك خروج الثور من حالة التدني المهني للثور خلال أيام قليله قادمه، قد تصل الي نهاية الأسبوع، لكن إن كانت تلك المعوقات لدى برج آخر لطالت معه لنهاية العام.

على الصعيد العاطفي: طابع الثور الرومانسي يتنافى مع مظهره الخارجي الذي قد يوحي بالصلابة والجحود إلا أنه من أكثر الأبراج رقة وعشقاً للحب والرومانسية، وهذا ما يجعل الثور قادر على خلق الجو الملائم لعودة الحب بينه وبين الحبيب بعد فترة من التوتر كانت لأسباب تخص الثور وحده، وأيضا هو قادر على إصلاحها بمفرده.
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