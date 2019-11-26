موعد مباراة مانشستر سيتي وشاختار دونستيك في دوري أبطال أوروبا

يستعد نادي مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء لإستضافة نادي شاختار دونيستيك الأوكراني في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب الإتحاد بمدينة مانشستر.

موعد مواجهة مانشستر سيتي وشاختار دونستيك في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق مواجهة مانشستر سيتي وشاختار دونستيك في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، و11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويكفي مانشستر سيتي واحدة من مباراة اليوم ضد شاختار، ومواجهة الفريق القادمة ضد دينامو زغرب لحسم صدارة المجموعة الثالثة، حيث ضمن السيتي التأهل ىسلفاً.





قناة مباراة مانشستر سيتي وشاختار دونستيك في دوري أبطال أوروبا





ومن المقرر أن يتم بث مباراة مانشستر سيتي وشاختار دونستيك في دوري أبطال أوروبا، عبر شاشة قنوات beIN Sports HD 2، ويقوم المعلق القطري القدير يوسف سيف، بتولي مهمة التعليق على مواجهة اليوم .





حكم لقاء مانشستر سيتي وشاختار دونستيك في دوري أبطال أوروبا





يدير مواجهة مانشستر سيتي وشاختار دونستيك في دوري أبطال أوروبا ا لحكم سلافكو فينسيتش، ويعاونه كلا من توماس كلانسنيك، وأندراز كوفاسيتش.



