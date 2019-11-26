حظك اليوم| اعرف برجك الثلاثاء 26/11/2019 على الصعيد المهني والعاطفي

تحركات الكواكب لم تتغير كثيراً منذ الغد، وهذا ما يعني أنه على الأبراج أن تراعي ما كانت عليه في يوم أمس، لكن يتأثر برج الجدي اليوم بشكل كبير من طاقة زحل المقترب من الأرض، والذي يزداد لمعته عندما يتقابل مع الشمس.

يقضي "القوس"، اليوم بشكل جيد كما كانت حالة أمس، أما عن "العقرب" فقد تتغير أحواله كثيراً ويصبح في أفضل أحواله مع الحب بعدما تمكن من اكتساب طاقة الحرية الكاملة من "أورانوس"، وقد يعاني "الميزان" من بعض الاضطرابات العصبية مع المريخ.

لازال "الثور" يعاني من الكثير من المتاعب النفسية والعصبية، والتي قد تستمر معه حتى نهاية هذا الأسبوع، بسبب التقلبات التي يؤثر بها "المشترى" عليه، وتحركات "الزهرة" تقترب من "الجدي" فيكتسب طاقة الحب هو وقرينة من الأبراج "الحمل" وهذا ما يجعلهما الأكثر جمالاً مع الحب اليوم.

حظك اليوم: برج الحمل الثلاثاء 26-11-2019 الحمل: تحركات المريخ اليوم ستترك الحمل يمضي بعيداً عن حالة التعب والإرهاق التي استمرت معه منذ أيام، ويقترب الزهرة اخيراً ويعطي طاقة الحب والجمال المرضية له بعض الشيء، ومع مرور أيام قليلة ستنتهي حالة الاكتئاب والحزن المسيطرة على الحمل.

على الصعيد المهني : انظر لتطورات العمل التي تسعدك وأمض بعيداً عن حالة الملل الروتيني، التي أصابتك، لتجد فرصتك الذهبية التي ابتعدت عنها كثيراً بسبب طاقتك السلبية.

على الصعيد العاطفي : بعد الحالة السلبية وتجمد المشاعر نحو الحبيب، حاول أن تتمسك بطاقة الحرية المكتسبة من الزهرة لتتمكن من العودة لطاقة الحب التي ترغب فيها منذ كثير.



حظك اليوم: برج الثور الثلاثاء 26-11-2019

الثور: يبدو أن السلوك السيء والعصبية وقلة الحظ ستستمر مع الثور لنهاية الأسبوع، لكن على الصعيد العاطفي سيتمكن الثور بطاقته الثورية التي تميزه عن باقي الأبراج من فتح مساحات أكبر للتعامل مع الشريك، ويتخلى عن طاقته السلبية لكن أن تمكنت السلبية منه فلا جديد في تدهور الحالة العاطفية.

على الصعيد المهني : يحاول الثور التخلص من الحالة المزاجية السيئة، والتي تجبره على الاستسلام للفشل والإحباط وقد لا يجد في يومه ما يدفعه للإنجازات.

على الصعيد العاطفي : عليك أن تتخلى كلياً عن طاقتك السلبية اليوم، والسلوك العصبي أيضاً وأسمح لطاقات الثور الحقيقية بالانطلاق، فلا مهرب لديك اليوم إلا بثورة داخلية تفجر المشاعر وانت قادر على لذلك.

حظك اليوم: برج الجوزاء الثلاثاء 26-11-2019 الجوزاء: يستمر عطارد في فرض السلبية على الجوزاء، لكن طابع الجوزاء المتغير والمتقلب لن يتركه كثيراً في هذه الحالة، لذلك عليه أن يترك طاقاته الجنونية بالخروج والانطلاق على من حوله لكن احذر كثيراً من الهفوات الصغيرة على الصعيد المهني.

على الصعيد العملي : يتخلص الجوزاء اليوم من حالة الإحباط التي كان عليها أمس، لكن طابعه الجنوني والمتقلب قد يجعله ينظر للحياة بشكل بعيد قليلاً عن الجدية، لذلك عليه اليوم مراعاة الأمور الصغيرة والاهتمام بها كما يهتم بالكبير منها.

على الصعيد العاطفي : يستمر شعور الجوزاء بالاحتياج للعزلة وقت دون النطق بالكلمات الرقيقة للحبيب، وعليه أن يتخلص من طاقة الاكتئاب سريعاً لأن طبعه المرح لا يصلح لهذه الطاقة الحزينة.

حظك اليوم: برج السرطان الثلاثاء 26-11-2019 السرطان: يحاول السرطان التخلص من الطاقة الحزينة التي تسيطر عليه، ولا يزال مبتعدا عن الجانب الإيجابي، والذي يعتبر المخرج الآمن له من تلك الفترة العصيبة.

على الصعيد العملي : شعورك بالملل تجاه ما تفعله لن يقدم لك الكثير، وما تحصده المتاعب فقط وعليك الآن أما تغير الروتين العام بالعمل، أو تغيير العمل نفسه حتى لو فتره قليله.

على الصعيد العاطفي : حب من حولك حبا صادقا، حاول قليلاً أن تثق بنفسك وبمن حولك ولا تترك وساوس تعكر عليك صفو حياتك.

حظك اليوم: برج الأسد الثلاثاء 26-11-2019 الأسد: يخرج الأسد اليوم للحياة بشكل مختلف كثيراً عن البارحة، فقد عانى الأسد في يوم أمس بالكثير من الاجهاد والتعب النفسي، أما اليوم يعتمد علي قوته في تغير واقعه نحو يوم سعيد ومرح.

على الصعيد العملي : قد يعاني الأسد رغم قوته من بعض المشاكل بسبب السلبية أمام مسؤولي العمل وعليه ألا يستخدم طابعه الجاف ولا يستسلم لسلبياته أيضاً ليتمكن من اتخاذ القرار المناسب عن لزوم الأمر.

على الصعيد العاطفي : بعد أن انتهى الأسد من المؤامرة التي قادها ضده المشترى والزهرة، سوف تستقر أوضاعه العاطفية قليلا العاطفية مع الحبيب، وعليه أن يدرك جيداً أن خير الأمور تأتي بالتفاهم لا بالقوة.

حظك اليوم: برج العذراء الثلاثاء 26-11-2019 العذراء: يستمر العذراء في الشعور بفقد الحيوية والنشاط، لكن يزداد عليه اليوم الشعور بالحيرة والقلق وربما يأتي هذا من صفات العذراء على وجه العموم، لكن الأمر في ازدياد ملحوظ خلال هذه الأيام.

على الصعيد العملي : أرهقت نفسك خلال الأيام الماضية بشكل ملحوظ، وعليك اليوم الوصول للراحة النفسية على أقل تقدير.

على الصعيد العاطفي : لا داعي لافتعال المشاكل أو الإصرار على العناد في علاقاتك العاطفة أو الصداقات فأنت شخص محب للحياة فلا تعكر صفوها بالمشكلات.

حظك اليوم: برج الميزان الثلاثاء 26-11-2019 الميزان: طاقة المريخ تجعلك أكثر إيجابية لكن الثقة الكبيرة بالنفس، قد تسبب لك الكثير من المتاعب في المستقبل فحاول ألا تثق بقدراتك الثقة العمياء، واستمر بمشاركة الأفكار وسط العمل الجماعي.

على الصعيد العملي : يتمتع الميزان خلال هذه الأيام بالطاقة الأكبر وسط العمل الجماعي لذلك فهو محظوظ اليوم إن استمر على هذا النسق.

على الصعيد العاطفي : يتعرض الميزان لحالة عاطفية مثيرة تجعله في حاجة للعيش في لحظات الحب كثيراً، لكن عليه أن يعرف جيداً الشخص المناسب لهذه الحالة.

حظك اليوم: برج العقرب الثلاثاء 26-11-2019 العقرب: يعيش العقرب خلال هذا اليوم مع الزهرة في أغنية رومانسية رقيقة، رغم المشاحنات الداخلية وعليه أن يعي جيداً أن الأمور لا تأخذ دائما على محمل الجد.

على الصعيد العملي : يصل العقرب اليوم الي ما يحب في عمله حيث أن طاقة المرح والجد داخله تمنحه الفرصة الأكبر في أداء عمله بشكل صحيح وطريقة مرحه ولطيفه.

على الصعيد العاطفي : مع تحركات الزهرة لن تستمر طاقة الحب بدفع العقرب للمرونة مع الحبيب، ولذلك عليه خلال اليوم إلا يأخذ كل ما يقوله الحبيب على محمل الجد ولا داعي لتنشيط طاقة الانتقام بداخلك هذا اليوم.

حظك اليوم: برج القوس الثلاثاء 26-11-2019 القوس: تستمر مقومات الحظ والحب والجمال مع القوس لليوم الثاني على التوالي، ويزال الأكثر جاذبية في الحب اليوم بين الأبراج قد يحصل القوس على الامتيازات المهنية والعاطفية، لكن تقل الامتيازات الصحية قليلاً وحتى نهاية يومه.

على الصعيد العملي : استمرار طاقة الحظ والجمال تعطيك اليوم المطلوب التألق والنجومية، فلا تترك اليوم يمر مرور الكرام دون اجتياز كل الصعوبات بالعمل.

على الصعيد العاطفي : طاقة الحب في تزايد خلال هذا اليوم، وعلى القوس أن يستمر في حالة المرح والحب التي يعطيها لمن حوله من الحبيب أو أفراد العائلة.

حظك اليوم: برج الجدي الثلاثاء 26-11-2019 الجدي: يستمد الجدي قواه الداخلية من طابعه الترابي، الذي يحتم عليه الواقعية، وهذا ما يجعله قادر علي تجاوز فترة التعب والإرهاق بمنتهى القوة والحزم، وسيقضي الجدي يومه بطاقة متفائلة أكثر مما كان عليه بالأمس.

على الصعيد العملي : طابع الجدي الواقعي والعملي ما يجعله في تقدم على الصعيد العملي اليوم، وقد يحصل على الكثير من التوفيق، إن استمر في طرد التعب بقدرات الجدي الواقعية.

على الصعيد العاطفي : تقوم إيجابية الجدي في اتخاذ القرارات خلال هذا اليوم بواجبها الأساسي في محاولاته بالتغير في سلوكه مع الحبيب، وعلى الجدي أن يثق في قدراته الإيجابية بالتغير المادي لحالة الإرهاق النفسي التي يمر بها.

حظك اليوم: برج الدلو الثلاثاء 26-11-2019 الدلو: بعد مرور الدلو بحالة تدهور مادي يتمكن خلال اليوم، بالوصول إلى نتائج على الصعيد المهني والعاطفي، قد ترضيه بعض الشيء، وقد يصل إلى مرحلة الاستقرار التي بحث عنها كثيراً خلال أيامه الماضية.

على الصعيد العملي : نجح الدلو في محاولات تغيير المسار للأفضل، وقد يبدأ من اليوم في حصاد ما قام به خلال الأيام الماضية، حتى لو من خلال الطاقة الإيجابية التي ظهرت عليه مؤخراً.

على الصعيد العاطفي : لازال الدلو يبحث عن الاستقرار العاطفي والعائلي، الذي قد تشتت كثيراً في الأيام الماضية لكنه قد يصل لبعض من الاستقرار النفسي بعيداً عن شكل الأوضاع العاطفية له.