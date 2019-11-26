انتهت أمس الإثنين 25 نوفمبر منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بأخر مباراة متبقية في الجولة بين نادي أستون فيلا ونادي نيوكاسل يونايتد.





نتيجة مباراة أستون فيلا ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي





واستطاع نادي أستون فيلا أن يفوز على نظيره نادي نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم





وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي أستون فيلا إلى 14 نقطة ليتواجد في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي نيوكاسل يونايتد إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر.





موعد انطلاق الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي





وستنطلق منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت القادم 30 نوفمبر وستكون مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي أولى مباريات الجولة.





ترتيب الدوري الإنجليزي عقب انتهاء الجولة الثالثة عشر





ويستعرض موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء الجولة الثالثة عشر كالآتي:





1- ليفربول 37 نقطة

2- ليستر سيتي 29 نقطة

3- مانشستر سيتي 28 نقطة

4- تشيلسي 26 نقطة

5- ولفرهامبتون 19 نقطة

6-بيرنلي 18 نقطة

7- أرسنال 18 نقطة

8- شيفيلد يونايتد 18 نقطة

9- توتنهام 17 نقطة

10- مانشستر يونايتد 17 نقطة

11- بورنموث 16 نقطة

12- برايتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد 15 نقطة

15- أستون فيلا 14 نقطة

16- إيفرتون 14 نقطة

17- وست هام يونايتد 13 نقاط

18- نورويتش سيتي 9 نقاط

19- ساوثامبتون 9 نقاط

20- واتفورد 8 نقاط