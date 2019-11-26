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عاجل.. الكشف عن الفائز بالكرة الذهبية (صورة)

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:58 ص
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الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
حسام مجدي
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كشفت العديد من التقارير الصحفية والمواقع العالمية عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لهذا العام والمقدمة من صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام

وكشفت صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن جميع المؤشرات حاليا تؤكد فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

وذكرت الصحيفة أن ليو ميسي هو المتفوق حتى الآن على جميع المرشحين الثلاثين للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

دليل جديد حول فوز ميسي بالكرة الذهبية

وظهر دليل جديد اليوم اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر حول فوز ليونلي ميسي بالكرة الذهبية لهذا العام 2019.


والدليل هو قيام موقع "ترانسفير ماركت" العالمي الخاص بالاحصائيات والمعلومات بوضع كرة ذهبية جديدة في ملف ميسي حيث نشر الموقع أنه فائز بست كرات ذهبية على الرغم من أن ميسي فائز بخمس كرات فقط في مسيرته الكروية حتى الآن.

موعد الكشف عن اسم الفائز

وبحسب كل التسريبات الصحفية التي أشارت إلى فوز ميسي بالكرة الذهبية فإنه سيتم الكشف عن اسم الفائز بالجائزة بشكل كبير أحد يومي الخميس أو الجامعة القادميين.

مشاركات ميسي مع نادي برشلونة هذا الموسم

وقد شارك ليونيل ميسي في 12 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.

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