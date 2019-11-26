عاجل.. جلسة طارئة في البرلمان لمناقشة التجديد لمحافظ البنك المركزي

كشف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن عقد جلسة طارئة في البرلمان يوم الخميس المقبل لبحث عدة ملفات، على رأسها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتجديد لمحافظ البنك المركزي.





وقال "بكري"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مجلس النواب يعقد جلسة طارئة الخميس المقبل، للنظر في قرار رئيس الجمهورية، بالتجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر".





وأضاف عضو مجلس النواب: "وأتوقع أيضا النظر في التعديلات الوزارية التي ستجري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي الذي أتوقع استمراره في منصبه".