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التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:46 ص
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باريس سان جيرمان من تدريبات أمس
باريس سان جيرمان من تدريبات أمس
أحمد عصام
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يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد :-

وكانت قد حصلت قنوات بين سبورتس الرياضية في السنوات الأخيرة على الحقوق الحصرية لإذاعة جميع مباريات دوري ابطال اوروبا عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق ريال مدريد الإسباني عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان :-

وسوف تقام المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوق تقام في الساعة الحادية عشر مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد :- 

واستقر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على التشكيلة الأساسية التي ستدخل تلك المباراة ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
 
وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :- 

كورتوا - كارفاخال - سيرجو راموس - فاران - ميندي - توني كروس - لوكا مودريتش - رودريجو - ايدين هازارد - كريم بنزيما - جاريث بيل.

بينما تأتي التشكيلة المتوقعة لفريق باريس سان جيرمان :-

كيلور نافاس - مونييه - تياجو سيلفا - ماركينيوس - بيرنات - جايي - ماركو فيراتي - نيمار دا سيلفا - كيليان مبابي - ايدسون كافاني - أنخيل دي ماريا.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد :-

وكان قد نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في تحقيق الفوز بالجولة الأولى على حساب فريق ريال مدريد الإسباني بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، ويحتل الفريق الباريسي صدارة ترتيب تلك المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يحل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

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