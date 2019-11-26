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ترتيب الدوري المصري مواجهات الأهلي والزمالك

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:39 ص
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الأهلي
الأهلي
أحمد عصام
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نجح النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في تحقيق الفوز على فريق الجونة بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2020.
 
نتيجة مباراة الزمالك ضد إنبي :-

بينما تعرض نادي الزمالك لهزيمة قاسية خلال تلك الجولة من فريق إنبي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام الدولي، وكان قد أحرز محمد شريف مهاجم الفريق البترولي هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 91 قبل نهاية المباراة.

وتعد هذة هي الخسارة الأولى لفريق الزمالك هذا الموسم، وكان المارد الأبيض قد تعادل مع فريق اف سي مصر بالجولة الثالثة بنتيجة هدف لكل فريق مع مدربه الصربي ميتشو والذي أصبح مهددا بالرحيل عن الفريق بعد النتائج المتذبذبة في الفترة الأخيرة.

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة بعد خوض 4 مباريات والفوز في جميع اللقاءات حتى الآن، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة، ويأتي نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 10 نقطة.

ويأتي ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي :- 

1- الأهلي 12 نقطة.
2- بيراميدز 11 نقطة.
3- الزمالك 10 نقاط.
4- المقاولون العرب 10 نقاط.
5- المصري البورسعيدي 7 نقاط.
6- الاتحاد السكندري 7 نقاط.
7- مصر المقاصة 7 نقاط.
8- حرس الحدود 6 نقاط.
9- الاسماعيلي 6 نقاط.
10- الإنتاج الحربي 6 نقاط.
11- سموحة 5 نقاط.
12- طنطا 5 نقاط.
13- اسوان 4 نقاط.
14- الجونة 4 نقاط.
15- إنبي 4 نقاط.
16- طلائع الجيش 3 نقاط.
17- وادي دجلة 3 نقاط.
18- نادي مصر 3 نقاط.

وكان قد حقق النادي الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي بالجولة قبل الأخيرة، ونجح في تحقيق الفوز على غريمه التقليدي فريق الزمالك بالجولة الأخيرة بنتيجة هدف نظيف أحرزه اللاعب التونسي علي معلول.

وسوف يتم تأجيل بعض المباريات في الجولة المقبلة للأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، حيث سيلتقي النادي الأهلي ضد فريق النجم الساحلي التونسي، ويواجه فريق الزمالك نظيره فريق مازيمبي الكونغولي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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نادي الجونة كرة الدوري المصري فريق انبي النادي الأهلي الزمالك ضد إنبي الدوري المصري الأهلي

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