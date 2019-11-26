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تعرف على ملامح "dress code" المحددة لملابس وماكياج المعلمين (فيديو)

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:55 ص
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وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
جرجس ميلاد
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نفى الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، ما تردد عن اعادة طرح فكرة "الزي الموحد للمعلمين"، مشيرا إلى أنه تم بحث هذه المسألة منذ عام، وأن هناك تجربة متميزة في محافظة الوادي الجديدة حددت زي موحد للمعلم، الذي فرضه المحافظ.

وأكد "عمر"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "كل يوم"، على فضائية ""on e مساء اليوم الاثنين: أن الوزارة لن تقوم بتحديد زي موحد، ولكنها ستصدر كتاب دوري "dress code" يوضح الملابس والألوان والماكياج المسموح للمعلمين به داخل المدارس.

وأشار نائب وزير التعليم لشئون المعلمين إلى أن " dress code"، هو عبارة عن إطار عام لزي المعلمين في المدارس"، مستكملًا: "نرسل رسائل للطلاب للتأكيد على أن المعلم هو القدوة والمثل الأعلى، حيث يجب أن يكون منظرنا العام ملائم للمنظومة التعليمية".

وأكد أن الكتاب الدوري سيكون لإعادة الانضباط إلى المدارسة ليكونوا قدوة أمام الطلاب، مشيرا إلى أن هناك بعض الصور التي ظهرت لملابس المعلمين في الفترة الماضية، مؤكدًا أنها غير مقبولة، لافتًا إلى أن المدارس اليابانية تقوم بعمل زي موحد، والمدارس الدولية.
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الكلمات المفتاحية

وزارة التربية والتعليم الزي الموحد التعليم

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