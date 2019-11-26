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رئيس جامعة القاهرة ردا على أزمة"الطفل المعجزة": "أنا طلعت الأول في الرياضيات ومعملتش أذعرينة"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:24 ص
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محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت
جرجس ميلاد
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علق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على الأزمة المعروفة إعلاميا بـ"الطفل المعجزة، مستنكرا الترويج المبالغ للقصة في وسائل الإعلام من قبل الدكتور هاني الحسيني، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة.

وقال "الخشت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر": "نحن في دولة مؤسسات، ومن المفترض أن يرفع الدكتور هاني طلب لرئيس القسم، ورئيس القسم يرفعه لعميد الكلية، وعميد الكلية يرفع لي الطلب إذا وجد الطالب يستحق، حينها سيتم تكليف العميد بتشكيل مجموعة أساتذة متخصصة لقياس قدرات الطالب"، مردفًا: "الطالب فكرني بنفسي كنت عايز اختصر وأنا صغير بعض المراحل التعليمية".

وأضاف: "هذه النوعية من الطلاب موجودة كثيرة في مصر، أنا طلعت الأول على محافظة الجيزة في الرياضيات الحديثة في الإعدادية ومعملتش أذعرينة!!.. الدكتور هاني غلطان، أنا كنت في قمة المعرفة بدبي، رفع الأمر امتى؟ عشان يطلع في الإعلام ويعمل هيصة؟".

وأكد "الخشت" أنه سيكلف العميد بتشكيل مجموعة متخصصة من الأساتذة في الرياضيات لاختبار الطفل، مضيفًا: "عشان يبقى كلام علمي مش أي كلام"، واعدا بتبنى حالة الطفل اذا اجتاز الإختبارات.

يذكر أن الأزمة تعود لطفل عمره 13 عامًا ومتميز جدًا في الرياضيات، وبدأ يقرأ مناهج أكبر من عمره، وعندما شعر أهله بتميزه في الرياضيات، توجهوا للجامعة وبالفعل يحضر الطفل بالجامعة منذ عام ونصف، حتى تم منعه من الحضور.
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الكلمات المفتاحية

جامعة القاهرة الطفل المعجزة الخشت

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