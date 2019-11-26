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عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: "عواد باع أرضه يا ولاد" (فيديو)
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:11 ص
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جرجس ميلاد
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انفعل الإعلامي عمرو أديب، خلال تعليقه على خسارة نادي الزمالك من نظيره إنبي، قائلا: "يبدوا أن هذا الموسم.. موضوع الزمالك مش هيبقى مهم اوي.. انا بحب قتل الأمل من بدري، وهما قتلوا أملى من بدري وقطعوه ربنا يقطع أملهم".
وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، على قناة "أم بى سى مصر": "كان عندى أمل أنافس على المركز التاني لأخر الموسم، لكن من بدري كدة الأمل اتقطع، والأهلى يا حبيبي نار نار نار".
وعلق "أديب" على آداء حارس المرمي محمد عواد، قائلا: "عواد باع ارضه،.. فاتح شارع.. طول الماتش قاعد يطلع لحد السنتر، بيلعب ظهير رابع".
وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، على قناة "أم بى سى مصر": "كان عندى أمل أنافس على المركز التاني لأخر الموسم، لكن من بدري كدة الأمل اتقطع، والأهلى يا حبيبي نار نار نار".
وعلق "أديب" على آداء حارس المرمي محمد عواد، قائلا: "عواد باع ارضه،.. فاتح شارع.. طول الماتش قاعد يطلع لحد السنتر، بيلعب ظهير رابع".
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