عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: "عواد باع أرضه يا ولاد" (فيديو)



وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، على قناة "أم بى سى مصر": "كان عندى أمل أنافس على المركز التاني لأخر الموسم، لكن من بدري كدة الأمل اتقطع، والأهلى يا حبيبي نار نار نار".



وعلق "أديب" على آداء حارس المرمي محمد عواد، قائلا: "عواد باع ارضه،.. فاتح شارع.. طول الماتش قاعد يطلع لحد السنتر، بيلعب ظهير رابع".



انفعل الإعلامي عمرو أديب، خلال تعليقه على خسارة نادي الزمالك من نظيره إنبي، قائلا: "يبدوا أن هذا الموسم.. موضوع الزمالك مش هيبقى مهم اوي.. انا بحب قتل الأمل من بدري، وهما قتلوا أملى من بدري وقطعوه ربنا يقطع أملهم".