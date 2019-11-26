بعد هزيمة الزمالك.. تعليق مؤثر من عمرو أديب (فيديو)



وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، على قناة "أم بى سى مصر": "هو إنبي يبقي على حجرى وأروح أدور عليه.. والله العظيم بحس أن الناس مش بتشمت في نادي الزمالك أد ما بتشمت في عمرو أديب.. حلمي طولان لقد خلقه الله عشان ينكد على الزمالك، وعليا.. وهو مافيش في مسيرته الرياضية غير انه ينكد عليا وعلى الزمالك".



وتابع: "5 مرات حلمي طولان نكد عليا.. وطبعا دخل فينا الهدف في الوقت اللى أحنا بنحبه كزمالك وهو الدقيقة 99، فنكد غير طبيعي وفى نفس اليوم النكد الأكبر أن النادي الأهلي يعمل رباعية، هتريك لوليد سليمان وهدف للشحات، والأهلي أصبح مبيلعبش غير بالأربعات والخمسات، أنا تجمدت".



علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة نادي الزمالك من نظيره إنبي، قائلا: "عمرو انهارده بكى، وعليه العوض ومنه العوض"، مشيرا إلى أنه بكى بعد هزيمة الزمالك أمام انبي.