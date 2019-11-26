محمود الليثي يقبل يد أول مذيعة بمتلازمة داون (صورة)













وعلق قائلًا: "الملاك "رحمة خالد" أول مذيعة بمتلازمة داون.. من حفل توزيع جوائز ireadmiddleeast.. في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وظهر محمود الليثي، في الصور الذي قام بنشرها وهو على المسرح مع رحمة خالد، أول مذيعة بمتلازمة دوان ويقبل يدها.ولاقت الصورة استحسان وإعجاب الجمهور المتابع له، وعدد كبير من التعليقات معبرين عن سعادتهم به بما فعله.ومن هذه التعليقات: "انت حلو اووي يا ليثي ربنا يوفقك يارب"، "جميله وانت جميل ومحترم"، "انت شخص محترم وجميل".وفي سياق منفصل مسابقة iread middle east هي خاصة بإكتشاف المواهب في كتابة السيناريو والقصة القصيرة بالتعاون مع مبادرة iRead Awardsوأقيمت خلال فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41.ومن الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان محمود الليثي، مسلسل الزوجة 18 وهو من بطولة حسن الرداد ومجموعة من النجوم والنجمات وعرض في الموسم الرمضاني الماضي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.بداية ظهور محمود الليثي، من خلال برنامج snl بالعربي، الذي لاقى نجاحًا ضخمًا، وعدد مشاهدات عالية وشارك فيه عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.