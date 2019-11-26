شاهد.. تعليق رئيس جامعة طنطا بعد واقعة "سيجارة الحشيش"



وأضاف "سبع" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" على قناة ONE، أن الجامعة تبحث في الدوافع التي جعلت الطالب يقدم على ذلك، ومن ثم معرفة ما إن كانت ظاهرة منتشرة أم حالة فردية، للوقوف على الأسباب وتقديم العلاج المناسب، مؤكدا أنه تم وقف الطالب منذ اليوم الأول للواقعة ومحال للجنة التأديب، التي من شأنها أن توافق أو ترفض القرار الصادر ضده بالفصل لمدة عام.



وأشار رئيس جامعة طنطا، إلى أن تعليم ما قبل الجامعة، أثر سلبا على سلوكيات الطلاب وخاصة المراكز التي تقدم الدروس الخصوصية، والتي هدمت قيم الإلتزام المؤسسي لدى الطلاب، مضيفا: "الطلاب بيتصرفوا وكأنهم مش حاسين بالغلط، لأن من آمن ا لعقاب أساء الأدب.. الطالب كان بيتعمد على الدورس الخصوصية ولا يوجد لها إلتزام مؤسسي، وكان لديه شعور أن يتحصل على العلم من خارج المؤسسة بأجر يدفعه رغم أن الجامعة توفر خدمة تعليمية على أعلى مستوى".



أكد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أنه سيقوم بتحليل واقعة قيام أحد الطلاب بتعاطي سيجارة حشيش داخل المدرج، قائلا:" الموضوع ليس سهلا، ونحاول التوصل إلى كيفية قيام الطالب بذلك بعد أسبوعين فقط من الدراسة، والطالب لم يدرك المسئولية".