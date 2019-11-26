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موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء 26- 11-2019 بدوري أبطال أوربا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:33 ص
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لاعبي بياريس استعداداً
لاعبي بياريس استعداداً
محمد جمال
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يسعي ريال مدريد الإسبانى لحسم صعوده للدور التالي من بطولة دوري أبطال اوروبا، عندما يستضيف اليوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب سانتياجو بيرنابيو بمدريد، فى قمة مباريات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا، فى مباراة سيقودها الحكم البرتغالي أرثر مانويل.

ويبحث ريال مدريد عن تعويض هزيمته فى اللقاء الذى أقيم بباريس بملعب حديقة الأمراء بثلاثية فى بداية مشوار الفريق أوروبياً مما أثر وقتها على معنويات المدرب زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد والذى طلب البعض رحيله بعد نتائجه السلبية.

ويسعي زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد فى الفوز على باريس سان جيرمان للصعود رسميا للدور التالي بعدما حسم الفريق الفرنسي صعوده بإحتلاله صدارة المجموعة من 4 مباريات فاز بهم الفريق وأصبح يملك 12 مقطة بينما يملك ريال مدريد 7 نقاط فى المركز الثانى من فوزين على جالطة سراي التركي ذهابا وإيابا وتعادل مع كلوب بروج الذى يحل ثالث برصيد نقتطين ثم الفريق التركي برصيد نقطة. 

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا كما يلي: 

حراسة المرمى : تيبو كورتوا 
خط الدفاع : ميندي، فاران، راموس، كارافخال 
خط الوسط : مودريتش، جروس، كاسيميرو 
خط الهجوم : هازارد، بنزيمة، رودريجو 

وفاز ريال مدريد خلال الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني على فريق ريال سوسيداد بثلاثيه مقابل هدف. 

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا فيما يلي

حراسة المرمى : نافاس 
خط الدفاع : مونييه، سيلفا، كيمبيبي، بيرنات 
خط الوسط : إدريسا جاى، ماركينيوس. دى ماريا 
خط الهجوم : مبابي، إيكاردي، نيمار 

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة 

يلتقي فريق ريال مدريد الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسي بمباريات الدولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.
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