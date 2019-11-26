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"القومي للمرأة" للسيدات: "احنا في العصر الذهبي.. لا تخفن على حقوقكن" (فيديو)

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:36 ص
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مايا مرسي
مايا مرسي
جرجس ميلاد
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قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى لحقوق المرأة، إن بعض السيدات لديهن تخوف من قانون الأحوال الشخصية الجديد، وطالبن بتنظيم وقفة احتجاجية للتعبير عن رأيهن فى القانون والاعتراض عليه.

وأوضحت "مرسي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": نحن نتابع منذ أسبوعين هذه التخوفات، موضحة أن السيدات متخوفن من المواد الخاصة بالنفقة والحضانة والخلع، وما إلى ذلك من قضايا في القانون.

وأشارت إلى أن مصدر التخوفات، هو المعلومات المجهولة والمغلوطة حول القانون، التى تأتى من مصادر مختلفةـ ولاسيما مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أن هناك مخاوف من الفكر المجتمعى الموجود لاقتناص أى حق أخذته السيدة المصرية، فى عهد الرئيس السيسي.

وأكدت "مرسي" أن هذا العصر هو الذهبى للمرأة، مطالبة السيدات بالثقة فى القيادة السياسة الداعمة لها، مشيرةً إلى أن المخاوف تحدث لأن هناك تضارب فى الحوارات، ونحن نحترمها والوقوف بجانبهم للاطمئنان، وسنحافظ على مطالبهم ولن نسمح ان تعود المرأة للخلف.
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الكلمات المفتاحية

مايا مرسي قانون الاحوال الشخصية

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