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في عيد ميلاده رغدة.. تعرف على أبرز المواقف التي تعرضت بسببها للهجوم

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:53 ص
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تحتفل الساحة الفنية اليوم بميلاد الفنانة السورية رغدة،61 عامًا ، وهى من مواليد عام 1957، ولدت في سوريا ، ثم جائت مصر لتستكمل دراستها في الأدب العربي في كلية الأداب جامعة القاهرة، ودخلت عالم الفن وأصبحت من نجوم السينما في العالم العربي في فترة الثمانيات والتسعينات.

وتزوجت من تاجر السجاد الشهير عبدالله الكحال، وأنجبت منة، بثينة، تمية، ومحمد، ولكن لم يستمر هذا الزواج طويلا، وبجانب براعتها في التمثيل إلا أنها تفضل الشعر.

وبعد استقرارها في مصر قدمت العديد من الأعمال السينمائية مثل "كابوريا، عيون الصقر، الامبراطور، استاكوزا، فتاة من اسرائيل"، وأيضا شاركت في بعض الأعمال الدرامية مثل"اسطبل عنتر، ذكريات العام القادم، الشك".

حاولت "رغدة" أن تترك مجال الفن وتتجه إلى عالم السياسة، لكن في كل مرة تتلقى صفعة قوية تعتكف بعدها وتعلن إعتزالها، ولكن سرعان ما أن تعود سريعا لتشبع رغبتها فى النضال.

ويرصد "الفجر الفني " أبرز المواقف التى تعرضت بسببها "رغدة" للهجوم.

تعرضت لهجوم شديد نتيجة إنتقادها ومواقفها المعارضة للنظام السورى السابق، ووضع كل تحركاتها، ومنزلها، تحت المراقبة، وحاولو إلصاق التهم إليها في كل مرة يتردد فيها رجال الصحافة، أو الفن، أو السياسة، على منزلها يتم تصوير ذالك على وجود علاقة عاطفية بسبب جمالها الشديد.

تتردت أنباء أن السيدة الجميلة تستقبل بعض الرجال في صالونها الشعري، وان العلاقة تتحول لقصة حب فريدة من نوعها، بالرغم من أن هؤلاء الرجال كانو أصدقاء مشتركين بينها وبين صديقتها الفنانة يسرا، والقديرة نبيلة عبيد.

اندفاع "رغدة" وتعصبها الشديد أدى إلى وجود بعض ذلات اللسان، وهذا يؤكد بأن الأصدقاء المخلصين حولها قلائل وأتت الطعنات من أقرب أصدقائها، حيث قام أحد أصدقائها الصحفيين بتسريب آرائها ومواقفها السياسية، لإثارة الإعلام ضدها، وانتشار شائعة إرتباطهما.

وانتشرت العديد من الشائعات العاطفية خاصة بأنها فنانة ذات جمال خاص، وأبرز هذه الشائعات هى قصة حب تربطها مع "الإمبراطور" أحمد زكي، وقد كانت قصة الحب أوشكت على الزواج، ولكن سرعان ما وضع "زكي" حدود للعلاقة، والإحتفاظ بها كصديقة.

تردت أيضا شائعات بأنها على علاقة مع شقيق السكرتير الخاص للزعيم العراقي صدام حسن، وانها أنجبت منه ولد، وبعدها تداول أخبار بأنها على علاقة مع الرئيس صدام حسين، ذاته، وأنها تأمل في حصص من "البترول"، وبعد وفاة "صدام" إنتقلت الإشاعة إلى مصر وعلق أحد الصحفين قائلا: "توفى أمس الرئيس العراقي صدام حسين، والعزاء للرجال في منزل الفنان محمد صبحي، وللنساء في منزل رغدة".

أما الصندوق الأسود في حياة الفنانة "رغدة" فهو يحمل رقم 2229، وهذا هو رقم غرفة أحمد زكي في مستشفى السرطان، واختارت هذا الرقم ليكون عنوان لكتابها الجديد، الذي يكشف أسرار عن أحمد زكي لأول مرة تنشر وبعدد كبير من النجوم.

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الكلمات المفتاحية

فنانة رغدة الفجر الفني

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