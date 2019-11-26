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تركي آل الشيخ يعلن عن منتظرة بين الأهلي والهلال

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:26 ص
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الاهلي والهلال
الاهلي والهلال
حسن شحاتة
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أكدت تقارير صحفية سعودية، على مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لنظيره الهلال السعودي، وذلك في مباراة تكريمية للنجم "طارق التايب".

وأعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مواجهة الأهلي لنظيره الهلال السعودي، في مباراة تكريمية للنجم "طارق التايب".

وأشارت شبكة قنوات الرياضية السعودية إلى أن تركي آل الشيخ، أعلن عبر الديوانية، عن إقامة حفل اعتزال لنجم الهلال السابق "طارق التايب".

وأضافت الشبكة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن حفل اعتزال "طارق التايب" سيجمع بين الأهلي المصري والهلال السعودي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي قد حصد لقب دوري أبطال آسيا، يوم الأحد الماضي، بعد غياب 19 عاما، بعد فوزه في بنتيجة 3/0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالنهائي بعد الفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني، حيث تفوق في الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يجدد فوزه في مباراة الإياب بهدفين دون رد، على ملعب "سايتاما 2002" الياباني.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تغلبه في 4 مبارطات متتالية، دون التعرض لأي خسارة أو تعادل.

ومن الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سبق له التواجد في السعودية، خلال شهر فبراير للعام الماضي 2018، ليشارك في مباراة اعتزال فؤاد أنور أمام فريق الشباب السعودي.
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