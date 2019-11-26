محافظ الدقهلية يشارك في الاحتفال بختام الموسم السنوي لنوبات تلوث الهواء

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء أمس، الاحتفال بختام الموسم السنوي لنوبات تلوث الهواء بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الوزراء والمحافظين.





وأشار محافظ الدقهلية إلى أن هذا الاحتفال يأتي تتويجا لجهود وزارة البيئة والجهات المعنية في القضاء على السحابة السوداء،مؤكدا على أن المحافظة بذلت جهودا كبيرة طوال الموسم لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء وكافة مسببات التلوث،واستطاعت أن تقوم بإدارة المخلفات الزراعية والسيطرة على الحرق المكشوف بالمقالب العمومية والعشوائية.





وأضاف شاروبيم أن من أسباب نجاح المنظومة هو التعامل والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة وزيادة الوعي لدى المزارعين وزيادة عدد مواقع التجميع،وإزالة مكامير الفحم النباتي التي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها البيئية، وتكثيف الرقابة على كافة المنشآت الصناعية،بالإضافة إلى قيام إدارة المرور بتنفيذ حملات لعمل قياسات لعوادم السيارات،والذي انعكس على المستوى العام لجودة الهواء على أغلب المناطق.





وفي ختام الاحتفالية قامت وزيرة البيئة بتكريم محافظ الدقهلية بتسليمه درع الوزارة تقديرا لجهوده المتميزة خلال موسم التصدي للسحابة السوداء والنجاح الذي تحقق على مستوى المحافظة.





ومن جانبها قالت وزيرة البيئة، إن هذا العام شهد موسم السحابة السوداء، نسبة تجميع الأهالى بلغت نحو 80%، وإجمالى القش الناتج عن الحصاد وصل إلى 96%، وعدد المركبات التي تم التفتيش عليها وصل إلى 37 ألف و800 مركبة على مستوى المحافظات، وعدد حملات التفتيش 6 آلاف و60 حملة، لافته إلى أن فرص العمل المباشرة خلال يوم بلغت 7 آلاف فرصة عمل و13 ألف فرصة عمل غير مباشرة.