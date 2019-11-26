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هيثم شاكر ليس الأول.. ٣ فنانين شاركوا بالغناء في حملة "إنت أقوى من المخدرات"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:19 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تعد حملة "إنت أقوى من المخدرات" من الحملات التى ساعدت على التقليل من ظاهرة انتشار تناول المخدرات بين الشباب.

وسعت الحملة منذ البداية على تنوع الأدوات الإعلامية ما بين "تنويهات تلفزيونية إذاعية، منصات التواصل الاجتماعي، أغاني وحفلات، إعلانات طرق، أعمال قصصية"، وذلك بمشاركة نجوم الفن والرياضة في الحملة تطوعا منذ بدايتها وحتى الآن.

يرصد لكم "الفجر الفني" ٣ فنانين شاركوا بالغناء فى حملة "إنت أقوي من المخدرات".

1- محمد رمضان
كان محمد رمضان أول من استعانت به الحملة فى إعلانها، وشارك فى هذا الإعلان ليوضح للجمهور ضرر المخدرات على أنفسهم، وكانت الحملة تحت شعار" انت أقوي من المخدرات أوعي تجربها ولو مرة واحدة".

2- أحمد جمال
نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع جامعة عين شمس، الحفل الختامي للحملة التوعوية تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات".

وأحيا الحفل المطرب أحمد جمال وقدم أغنية بعنوان "أنت أقوي من طريق مفهوش أمل" ومن خلال الأغنية أبرز آثار المخدرات السلبية وبث رسائل توعوية للشباب.

3- محمد حماقي
حيث شارك المطرب محمد حماقي، بأغنية فى إعلان "أنت أقوي من المخدرات" مع النجم محمد صلاح، والأغنية تهدف إلى مناهضة تعاطي المخدرات، وكلماتها تقول" فوق الصعب دوس.. والخسارة تبقي فوز ..الحياة مش بالحظوظ .. عمرنا عقرب ساعات .. يعني سيبك من اللي فات .. لسه في حياتك حاجات..وبدل ماتدمن حاجة أخرتها موت ادمن حياة".


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الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر مطرب مشاهير الفجر الفني

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