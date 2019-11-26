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هازارد يثير الجدل بتصريحاته حول انضمامه لصفوف ريال مدريد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
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هازارد
هازارد
علي ماهر حلمى
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آثار اللاعب الدولي البلجيكي إيدين هازارد مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الجدل حول انتقاله لصفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف نظيره نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقال هازارد في تصريحات صحفية أمس الاثنين:" ريال مدريد دفع مبلغًا كبيرًا لضمي، ولكن كل هذه الملايين بين الناديين فالأسعار باتت جنونية، لا يجب أن يكون سعر اللاعب 100 مليون، ولكنها أحكام سوق الانتقالات لا أهتم بذلك وسأكون نفس اللاعب حتى إذا كان سعري 5 ملايين دولار".

وأضاف اللاعب البلجيكي:" رفضت الانضمام لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أكثر من مرة لأنني لا أريد العودة إلى فرنسا فأنا مرتبط بنادي ليل الذي بدأت مسيرتي معه، هذا لا يعني أنني لا أحب سان جيرمان، فهو ناد سوبر وجماهيره ضمن الأفضل في العالم، ولكنها خطوة لا تناسب خططي،بالنظر إلى الأسماء الكبيرة الموجودة في بي إس جي، فهو أمر يؤكد أنه ناد جذاب، ومؤهل للفوز بالبطولات، فهو ليس بمقدوره التتويج بالألقاب في فرنسا فقط بل دوري أبطال أوروبا".

وإختتم لاعب ريال مدريد تصريحاته بالحديث عن المنتخب البلجيكي قائلا:" الخسارة مع بلجيكا أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم كان لحظة مؤلمة اعتقدنا أنه بات لدينا فريق قادر على الفوز بالمونديال، لا يهمني من سنواجه في بطولة يورو 2020، ولكن إذا لعبنا ضد منتخب فرنسا، فإننا سنفكر في الثأر ولكن لننتظر أولا مصيرنا في قرعة البطولة، كانت مسيرتنا رائعة في التصفيات ولا تقل عن مستوانا في كأس العالم، وإذا واصلنا بنفس الأداء ربما نحقق إنجازا، لدينا الجيل القادر على ذلك، ولكن لسنا المنتخب الوحيد الذي يفكر في نفس الاتجاه".

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