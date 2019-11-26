الأهلي ينصب شباكه لضم نجم الزمالك

يسعى نجم دفاع نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول محمود علاء للرحيل عن نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.





ويضغط علاء بشدة على مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل تعديل عقده، أو الرحيل خلال يناير القادم.





عرض النادي الأهلي لشراء محمود علاء





وأشارت تقارير صحفية برغبة نادي أهلي جدة السعودي بالحصول على خدمات علاء في الميركاتو الشتوي القادم.

ويسعى ثالث الدوري السعودي في تدعيم دفاعاته بالنجم الدولي المصري على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.





ويري مدرب الأهلي الحالي والزمالك السابق السويسري كريستيان جروس في علاء خير تدعيم لخط دفاع الراقي، لا سيما بعد إعلان رحيل المدافع البوسني إيرفين زوكانوفيتش.





وإنضم علاء للزمالك في يناير من عام 2016 قادماً من نادي وادي دجلة، وإستطاع إفتكاك مكاناً أساسياً له في الزمالك ومنتخب مصر الاول.





ويستعد نادي أهلي جدة لمواجهة القمة أمام الهلال بطل دوري أبطال آسيا يوم الجمعة القادم في الجولة ١١ من الدوري السعودي.



