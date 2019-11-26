"مصر مملكة الأسماء العجيبة".. أغرب أسماء القرى والنجوع في محافظة أسوان "الحلقة 1"



و تقدم "الفجر"، سلسلة من 27 حلقة "عدد محافظات مصر"، تعرض من خلالها الأسماء الغريبة والمنافية للآداب لـ" القرى" داخل كل محافظة في حلقة مفردة.



"محافظة أسوان"

على بعد 879 كيلو متر من العاصمة المصرية "القاهرة"، تقع محافظة أسوان جنوب الجمهورية، وكانت تعرف في العصر الفرعوني باسم "سونو"، أي "السوق"، ثم أطلق عليها في العصر البطلمي اسم "سين"، وسماها النوبيون "يبا سوان"، وعرفت أيضًا باسم بلاد الذهب، قبل تسميتها بالاسم الحالي.



وتضم محافظة أسوان 5 مراكز هم "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو"، يضموا 10 مدن، و107 قرية، بواقع 514 كفر ونجع، بحسب التقسيم الإداري للمحافظة.



"مركز أسوان"

ومن أغرب أسماء المناطق التي تضمها مدينة أسوان "القرود، الكشباب، الطيباب، ارشكول، هيسا، الكرور، تنقار، الحكروب"، بينما تتضمن مدينة أبو سمبل دابود، ارمنا، تلوا، أدنان، الحرض"، وفي قرية أبو الريش بحري التابعة للمدينة مناطق " الشديدة، الملقطة، المليقطة"، وفي قرية أبو الريش قبلي، " الكسارة، العشباب، الحجعلاب، الشلباب، الخلاصاب، العجيباب، القرود".



كما تضم قرية الأعقاب من الأسماء الغريبة مناطق: " الشيمة، الديسة، المرداب، وتتضمن قرية بهريف، " بهريف قبلي، بهريف بحري، العوناب"، فيما تشمل قرية غرب أسوان على "الجعلاب، المعوضاب قبلي، المداب، الحمداب، الشديد، الغلالب، القرطباب، المعوضاب بحري، الجرانيس، الأرخياب، الحمدلاب، الخيرلاب، البغدلاب، البليدة".



و تضم مدينة أبو سمبل أيضًا من الأسماء الغريبة مجلس قروي العلاقي وقراه "وادي العلاقي، شاترمة، السنقاري"، بالإضافة إلى قرية وادي كرر التي خصص لها مجلس قروي بإسمها.



ومن مركز أسوان إلى مركز دراو حيث الأسماء الغريبة للقرى، والذي نبدأه من المدينة التي تضم من العزب والكفور والنجوع "القيقر، القفيطة، الكرنتينة"، وتشمل قرية الشطب على: "العليقات شرق، العليقات غرب، الجريجاب، نجع ونس، زرزارة بحري، زرزارة قبلي"، وفي قرية المنصورية نرى "القيزان القبلي، القيزان البحري، القوز البحري، القوز القبلي، القوز الشرقي، القوز الغربي، أم حامض".



وتشهد قرية بنبان قبلي، من الأسماء الغريبة، مناطق " السباخية، أبو شوارب، الخبرة الفوقانية، الخبرة التحتانية"، و" الرقبة التحتانية، والرقبة الفوقانية" بقرية الرقبة، و"الحجر، الرتاج، الفلاليح، العمراب، الشيخ جراد، حديدون" بقرية الجعافرة، و" الحريباب، والحصايا، والديرية، العدالين، الدابودية"، بقرية الطويسة.



"مركز كوم أمبو"

أما " كوم أمبو"، فتقع بالمدينة الرئيسية عزبة البيارة، كما يضم المركز الوحدة المحلية التي تنقسم إلى سلو بحري وتشمل على نجوع " الشطب، عرب العقيلات، الحجندية، الطلمبات"، وسلو بحري، وتشمل على " المحيجر، الهويفة، بساو، الشبيكة، فيما تتضمن الوحدة المحلية للكاجوج قريتي " الكاجوج والشبيكة"، اللتان ليس لهما توابع.



ولم ينتهي الحديث بعد عن مركز "كوم أمبو" الذي يضم أيضًَا الوحدة المحلية العباسية والتي يقع داخلها قرية العباسية الأم، وقرية سبعة قبلي، والبصالي، ومن بين الأسماء الغريبة لمناطق داخل هذا المركز: "عزبة الخور، عزبة القراريش، نجع الخفية، العليقات"، أما في قرية المنشية الجديدة فتضم " الكمبيل، الحروب، نجع الغابة، نجع دخيل الله، نجع كلحي"، وعن قرية العتمور فتضم " العتمور المستجد، العتمور قبلي، العتمور بحري، السلامون، أبو زقلة، شرق كاسل، عبابدة الجنينة والشباك، نجع الغابة، نجع رغمان، رملة العتمور بحري".



و تضم قرية كفور من العزب والنجوع " الضما، الرغامة شرق، مخيمر، سكن الدريسة، الرغامة غرب، جريو، نجع سنيج، نجع الجلعان"، فيما تضم قرية حجازة، نجوع " الناموس، الكاجوجي، الخور بحري، شرق كاسل"، أما قرية "اقليت" فتشمل على نجوع " العدوة، الدهسة، الرغامة البلد، جزيرة اقليت، دهسة اقليت، دهشة العدوة، نجع الدهشة، نجع الحميات"، وفي قرية منيحة تقع نجوع " منيحة، جبل الزلط، شويهي الجبيلي".



وإلى قرية "فطيرة "، التابعة للوحدة المحلية لـ "اقليت" بمركز "كوم أمبو"، حيث تضم " نجع المكرونة، نجع الحنبولي، نجع القفاصين، بينما تضم قرية فارس، " العقداب، نجع الدريعاب، نجع أم قرعة، النجاجرة، نجع الرصاص الجديد".



"مركز نصر النوبة"

ففي مدينة نصر النوبة تقع عدة قرى ذات أسماء غريبة، من بينها " قتة، الدروتنقالة، كرسكو، الرايقة، ابو حنضل"، وفي مدينة كلابشة تقع قرى " بلانه، ادندان، بالوحدة القروية لـ "بلانة"، وقرى " السبوع، السنقاري، الشاترمة"، بالوحدة المحلية لـ" المالكي"، و" قسطل" بأبو سمبل، وقرى " الدكة، كشتنمة شرق، كشتمنة غرب، دابود، دهميت، امبركاب" التابعين لـ" الدكة، و"عنيبة، ارمنا، مصمص، ابريم" الواقعين الوحدة القروية لـ"العنيبة"، و" قورتة أول، قورتة ثان، قورته ثالث، العلاقي، جرف حسين مروار، ابو هور" بالوحدة القرية لـ" قورتة"، وقريتي " خريت 1، خريت 2" بالوحدة القروية لـ" خريت"، بالإضافة إلى الوحدتين القرويتين لـ" أبو هور، ووادي النقرة".



"مركز ادفو"

ويشهد مركز ادفو العديد من الأسماء الغريبة أيضًا نبدأها بالمدينة الأم " ادفو"، والتي تضم عزب ونجوع " حاجر البلاليص، حاجر المتيمية، العوضلاب، الخرازة"، أما مدينة الرديسية فتضم " خور الزق، الرتاج"، ومدينة السباعية تضم " الخواطر، عزبة البدرات، البريسات"، ومدينة البصيلة تضم " الشماخية، الغباشي، الشرفا، السايح، الفجة".



وتضم الوحدة القروية لـ" الكلح" التابعة لمركز ادفو، " قرية الكلح غرب وبها " نجع الصوابر، القارة، نجع العاقولة، نجع الحجاجرة، البداينة، الخصراب، السواكنة، كلح الجبل، الشعلاناب"، فيما تضم الوحدة القروية لـ" الرديسة"، " قرية البصالي، الزقلونة، الدنقيراب شرق، الدنقيراب غرب"، كما تضم قرية الطوناب " الحصايا، أم شلباية، نجع الكلاح".



أما الرديسة بحري فتضم: "العطواني، الممالحة، عزبة الكلحي، الموزة، الموزة شرق، الموزة غرب، جزيرة الموزة، نجع المراداب، وقرية القنان تضم، " حاجر الحامي، نجع شكيل قنان البصيلة، المقرون، عزبة غباشي، سكن العبد، الاخصاص، الجعيلات، حاجر الجبانة"، فيما تضم قرية وادي عبادي نجوع " السقلي، هريدي، أم ركبة".



وتشمل الوحدة المحلية القروية الرمادي قبلي عزب ونجوع " الحصايا، العيطاب، النقبة، البراسي شرق، البراسي الوسطى، البراسي غرب، العكارمية"، وقرية ادفوا قبلي تضم "المريناب قبلي، الميرناب بحري، الفقراء، القنادلة"، وفي قرية البصيلية قبلي تقع عزب ونجوع " المويسات، شبوت، عزبة الركيكية، عزبة الطويل"، أما في البصيلية الوسطى تقع عزب ونجوع" البياض، الزعيرات، الجرامي شرق، الجرامي غرب، الطرايفة، عزبة المكعب، القريطية".



وفي قرية الحجز بحري تقع عزب ونجوع " العقيبة، اللديد، زقلونة"، وفي الشراونة تقع نجوع " حماطة، الشراونة قبلي، الشراونة بحري، الشراونة الوسطى"، وفي " الحجز قبلي"، تقع قرية "النصراب"، وعزب " البداينة قبلي، البداينة بحري، الكاب".



أما الوحدة القروية لـ" الكلح شرق" فتقع فيها قرى " الدقاديق، الدومارية، المفالسة"، بينما أغرب أسماء العزب والنجوع " الدومة، الجريوات، الكساسيب السفلى، الزيداب، النصاصير، المهلهلين، الحوساب"، والوحدة المحلية ل " الرمادي قبلي" فيقع فيها قرى " الزنيقة، الحمُام"، أما عن أغرب النجوع " العقابية، الحوش، الرحماب، الكرابلة، الرقيقين، الغوالية، العكارمية، الكرابلة فوق، أبو صبح".



رغم تميز مصر عن بقية دول العالم، بما يعرف عنها من حضارة وتاريخ تركهما المصريون القدماء، ليعجز العقل البشري عن مدى التطور الذي وصل إليه الفراعنة، إلا أن الأجيال المتقادمة تركوا لنا بصمة أخرى، جعلت من مصر مملكة للأسماء العجيبة تنتشر في كافة ربوع محافظات المحروسة.