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ولدت فنانة منذ صغرها.. تعرف على أبرز المعلومات عن حياة بوسي في عيد ميلادها

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:59 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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صافيناز مصطفى قدري الشهيرة بالفنانة "بوسي"، ممثلة مصرية ولدت بحي شبرا في القاهرة، شقيقة الفنانة نورا، استطاعت ان تكسب قلوب جمهورها بفنها الهادئ الراقي.

وفي عيد ميلاد الفنانة "بوسي"، يعرض لكم "الفجر الفني" بعض المعلومات عن حياتها.

1- ولدت  في 26 نوفمبر بعام 1953م.

2- تبلغ بوسي الـ66 من عمرها.

3- تخرجت من كلية التجارة في عام 1977م.

4- بدأت بوسي مسيرتها الفنية وهي بالعاشرة من عمرها بمسلسل "جنة الأطفال".

5- شاركت في العديد من المسلسلات منها الشيطان لا يعرف الحب، ذنوب الأبرياء، عفريت القرش، ماما نور، رمانة الميزان، أحلام هند الخشاب، حالة عشق، قيد عائلي.

6- قدمت بوسي، عدة أفلام منها سيقان في الوحل، قطة على نار، بدون زواج أفضل، لعنة الزمن، العاشقة، فتوات بولاق، فتوة الجبل، أونكل زيزو حبيبي، مرزوقة، الزمار، الشيطان يغني، فتوة الناس الغلابة، صراع الأيام، الزيارة الأخيرة، ساعات الفزع، العملية 42، رجل في فخ النساء، لعبة الكبار، الكماشة، زمن حاتم زهران، شياطين المدينة، ابن الجبل، لعبة الانتقام، حبيبي دائما، إعدام ميت، اللحظات التي اختفت، العاشقان، نهاية رجل تزوج.

7- لم تكتفي بمشاركتها في المسلسلات والأفلام فقط، بل شاركت في عدة مسرحيات منها روحية اتخطفت، بيت الدمية، عالم قطط، جوليو ورومييت.

8- تزوجت بوسي في عام 1972 من الفنان نور الشريف.

9- انفصلت عن زوجها لمدة تسع سنوات في عام 2006، لعلاقة نور الشريف بممثلة شابة.

10- عادت بوسي إلى زوجها مرة أخري، في عام 2015.

11- أنجبت إبنتان هما سارة ومي.



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