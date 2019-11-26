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إخلاء سبيل "عابدينو" في أحداث مباراة الأهلي ونادي مونانا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:33 ص
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عبدالله صلاح
عبدالله صلاح
مـروة هيـكل
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإخلاء سبيل عبدالله صلاح الشهير بـ "عابدينو" علي ذمة قضية أحداث الشغب التي وقعت في أثناء مباراة الأهلي ونادي مونانا الجابوني بإستاد القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ"ألتراس أهلاوي"

وكانت النيابة قد وجهت إليه ولآخرين، تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، والبعض الآخر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في أحداث العنف التي وقعت بمدرجات استاد القاهرة.

وانتقل عدد من أعضاء الرابطة إلى مدرج يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسي المدرجات.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، إذ دخل عدد من الألتراس إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلي مع مونانا الجابوني في الدور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.
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دور 32 الأهلي أخبار

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