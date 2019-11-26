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"ندمانة بسبب إجهاضي".. عفاف شعيب تكشف مفاجأة صادمة لأول مرة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:44 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت الفنانة عفاف شعيب، عن قيامها بإجهاض نفسها أكثر من مرة، بسب انشغالها بعدة أعمال فنية والعقود والارتباطات لجأت لذلك.

وقالت الفنانة عفاف شعيب، خلال حوارها ببرنامج "تحيا الستات"، المذاع عبر قناة "النهار" مع الأعلامية راغدة شلهوب، أنها أجهضت نفسهها بسبب ظروف عملها، لافتة إلى أنها استغفرت الله كثيرا وتمنت أن يسامحها على ما فعلته.

وأضافت أنها ندمت على ذلك وحاولت بعد ذلك مع زوجها الثاني أن تنجب أطفالا، لكن الله تعالى لم يرزقها بـأي أطفال، مؤكدة أنها استسلمت للأمر الواقع وتركت نفسها لظروف العمل لتسيطر على حياتها الشخصية.

ومن ناحية أخرى كانت آخر أعمال الفنانة عفاف شعيب، مسلسل "فوق السحاب" مع الفنان هاني سلامه، والذي تم عرضه في دارما 2018.


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الكلمات المفتاحية

ممثلة فنانة عفاف شعيب الفجر الفني اﻻجهاض

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