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زيدان يشعل الحرب الكلامية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:21 ص
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زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
عبدالقادر عرابي
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أبدى البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إنزعاجه من تصريحات المدير الفني الفرنسي لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان حول نجم باريس سان جيرمان "كيليان مبابي".

تصريحات زيدان حول مبابي

وكان زيدان قد صرح في وقت سابق بإعجابه بالنجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، مشيراً أنه يريد ضمه لنادي ريال مدريد.

وقال زيدان: " هو الآن لاعب في باريس سان جيرمان، في المستقبل يمكن أن يحدث أي شئ، لطالما كان حلمه هو اللعب لريال مدريد".

ليوناردو يرد على زيدان

من جانبه رد ليوناردو على تصريحات زيدان قائلاً: " الأمر مزعج، ليست المرة الاولى، يتبقى في عقد اللاعب عامين ونصف، ليس هذا وقت الحديث عن مبابي، هذه الأحاديث تسبب تشتت اللاعب ذهنياً".

وكان مبابي قد صرح في وقت سابق برغبته في العمل تحت قيادة زيدان، مؤكداً أنه يعد مثله الأعلى في عالم كرة القدم.

كما تغزل مبابي في النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد، والذي تملأ صورة جنبات غرفة مبابي.

ويستعد مبابي لزيارة ملعب سانتياجو بيرنابيو غداً الثلاثاء في في المرحلة الخامسة من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى نادي ريال مدريد بقوة للتعاقد مع مبابي الذي يعد حلماً بالنسبة لزيدان، بيد أن إدارة باريس سان جيرمان تحاول تحصين اللاعب بشرطاً جزائياً يبلغ 400 مليون يورو.

وإنضم مبابي لباريس سان جيرمان صيف عام 2017 مقابل 180 مليون يورو، في ثاني أغلى صفقات كرة القدم، بعد صفقة نيمار الذي إنتقل في ذات العام قادماً من برشلونة مقابل مبلغ 222 مليون يورو.

وإنتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز النادي الباريسي بثلاثية دون رد، وتلك المباراة التي غاب عنها مبابي بسبب الإصابة.

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الاولى برصيد 12 نقطة، وقد ضمن تأهله لدور الـ 16، بينما يحتل الريال المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

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