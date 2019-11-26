مفاجأة مدوية تفجرها منظمة الأرصاد العالمية.. وتكشف عن كارثة ستواجه الأجيال القادمة

كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن الغازات في الغلاف الجوي، سجلت مستوى قياسي جديد في الغلاف الجوي خلال عام 2018، مشددة على أن هناك تزايد سريع في هذا الأمر خلال العشر سنوات الماضية.





وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية "بيترى تالاس"، إن تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون، يعتبر السبب الأكبر في الاحتباس الحراري، وقد تجاوز متوسط معدل الزيادة بين عامي (2005 - 2015)، ووصل إلى 407.8 في 2018.





وشدد "تالاس"، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، على أن آخر مرة شهدت الأرض تركيزات مماثلة لغاز ثاني أكسيد الكربون كان قبل 3 إلى 5 ملايين عام، وإذا استمر الوضع كذلك، فإن الأجيال القادمة ستواجه تأثيرات حادة ومتزايدة لتغير المناخ، ومنها ارتفاع درجات الحرارة ومستوى سطح البحر واختلال النظم البيئية البحرية والبرية.