النني حزين بسبب السوشيال ميديا.. ووكيله: هو ابن الأهلي

صرح وكيل نجم بيشكتاش التركي والمنتخب الوطني محمد النني، وكيل اللاعبين علاء نظمي، أن موكله حزين بسبب التعليقات السيئة التي يتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأعلن وكيل النني عبر قناة الأهلي الفضائية: "أكثر ما يحزن محمد النني بشدة هو التعليقات السلبية جدًا تجاهه على السوشيال ميديا، هناك جماهير تُعلق ضده على صفحة النادي".





وأكمل علاء نظمي تصريحاته : "محمد النني يؤدي بشكل جيد وملتزم جدًا في أي نادي يلعب له، ومن اللاعبين القلائل المحترمة للغاية ولا يتحدث كثيرًا، السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، للأسف الشديد".





وتابع علاء حديثه : "محمد يقاتل في الملعب ويبذل كل الجهد سواء مع المنتخب أو النادي، أتذكر له موقف في كأس أمم إفريقيا بالجابون حيث لعب البطولة وتعرض للإصابة، لكنه رفض الاستسلام وواصل اللعب، وهذه الفترة كان يلعب أساسيًا في آرسنال واضطر للابتعاد عن التشكيل بسبب تلك الإصابة".





وأردف وكيل اللاعبين تصريحاته عن نجم أرسنال السابق : "تحامل النني على نفسه وكان يستيقظ 6 صباحاً دون علم الجهاز الإداري والطبي للمنتخب، ليتعالج بمفرده في حمام السباحة لكي يلعب مباراة النهائي أمام الكاميرون وشارك وهو غير جاهز وأحرز هدفًا، والإصابة تجددت وابتعد لفترة كبيرة عن تشكيل أرسنال".





وتطرق نظمي للحديث مع الجماهر، التي تتابع النني موجهاً لهم هذه الرسالة: "أطالب الناس إذا لم تكن قادرة على الدعم، فلا تقوموا بالهدم".





وأجاب عزمي عن رغبة النني في الإعتزال بالأهلي: "النني من ناشئين النادي الأهلي، ووصية والدته لها تأثير عليه حتى هذه اللحظة، حيث أخبرته بضرورة اللعب في الأهلي يومًا ما خلال مسيرته".





وإختتم اللاعب حديثه: "النني يضع إعتزاله وتواجده في الأهلي بتفكيره، وحتى الآن هو يحتفظ بقميص الأهلي في الناشئين بمنزله، والنني من أبناء الأهلي ولا أعلم كيف تغيب هذه المعلومة عن جماهير النادي العظيمة والكبيرة التي تدعم أبنائه دائمًا".