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بسبب صلاح.. يورجن كلوب يصدم المصريين

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:00 ص
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كلوب وصلاح
كلوب وصلاح
محمد الصو
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وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، صدمة قوية للمصري محمد صلاح لاعب الفريق، بشأن المنافسة على الكرة الذهبية.

ورفض كلوب خلال تصريحات اليوم، ترشيح المصري صلاح، للفوز بالجائزة مانحًا ترشيحه للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، ومن بعده الهولندي فيرجيل فإن دائم مدافع الريدز.

وقال كلوب، إن الهولندى فان دايك لاعب الفريق، هو الأحق بالتتويج بالكرة الذهبية هذا العام، نظرًا للمجهود المبذول من جانبه طوال الموسم.

وأضاف يورجن: "إذا قررت منح الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى هذا الجيل، حينها يجب عليك منحها لليونيل ميسى، لكن إذا قررت منحها لأفضل لاعب فى الموسم الماضى، فهو فيرجيل فان دايك".

واختتم: "هذه هي رؤيتي نحو المُرشح للفوز بالجائزة، ليس لدي أي علم كيف تُدار الأمور ولكن أُرشح حسب وجهة نظري وما شاهدته طوال الموسم".

وتضم قائمة الـ30 لاعبًا التى تم الإعلان عنها فى أكتوبر الماضى، والمرشحين للفوز بالكرة الذهبية، العديد من نجوم ليفربول على رأسهم فان دايك ومحمد صلاح وساديو ماني.

وكان محمد صلاح، غاب عن فوز فريقه ليفربول على كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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محمد صلاح ليونيل ميسي كلوب وصلاح كرة القدم الليلة الكرة المصرية الدوري المصري الجولة الثالثة عشر

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