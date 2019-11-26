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البابا ثيؤدروس يترأس القداس الإلهي من دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:51 ص
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البابا ثيودروس الثاني
البابا ثيودروس الثاني
حازم رفعت
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ترأس قداسة البابا ثيؤدروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، الاثنين، القداس الإلهي في كنيسة دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية، وذلك إحتفالا بعيد القديسة كاترينا السينائية، وبمناسبة عيد ميلاد قداسته الرابع والستين.

وخلال صلاة القداس الإلهي، قام قداسته بطقس رسامة الأرشمندريت جرمانوس رئيس دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية المنتخب، أسقفا على إيبارشية تامياثيوس.

وفي عظته، أثنى قداسة البابا ثيؤدروس على الأسقف الجديد قائلًا: "كنيسة القديس مرقس اليوم سعيدة ومبهرة لأن رجل دين ممتازًا وذوي خبرة، تم إدراجه في قائمة الأساقفة".

وأوضح أم كنيسة الإسكندرية قد مرت بالنيران والماء عدة مرات، لكن حتى الآن تمجيد الرب فيها، وأن بطريركيتنا سوف تعيش لأنها إرادة الله. 

شارك في القداس الإلهي من بطريركية الإسكندرية كل من:المتروبوليت ثيوفيلاكتوس مطران تريبوليس (ليبيا)، المتروبوليت ديمتريوس مطران إرونوبوليس (تنزانيا ودار السلام)، المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة)، المتروبوليت نيفون مطران بيلوسِيُو (بورسعيد- مصر)، المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس، الأسقف فوتيوس أسقف ملاوي، والأسقف ثيودروس أسقف بابليون. ولفيف من الكهنة والشمامسة.

كما حضر القداس الإلهي القنصل العام لليونان في الإسكندرية السيد Athanasios Kotsionis.
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الكلمات المفتاحية

عيد القديسة كاترينا القداس الالهى الرسامة البابا ثيودروس يترأس

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