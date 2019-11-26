هيثم شاكر يتصدر تريند جوجل لهذا السبب؟



قائلا: "الشكر من القلب لطلاب جامعة حلوان.. شكرًا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان السيد محمود صالح.. المسرح أحمد الحمامصي وعبده الباز..الإضاءة وليد سكرين طارق صبري..الصوت أشرف جاكسون..التأمين فتحي تاج".



وتابع هيثم شاكر قائلًا: أشكر أخي وصديقي المنظم والمنتج وليد منصور على التنظيم المبهر.. فرقتي الموسيقية إخوتي وزملائي.. الأستاذ هاني شاكر".



ويذكر أن، هيثم شاكر طرح مؤخرًا أحدث ألبوماته "معرفة قديمة"، الذى لقى نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعى، وحقق نسب مشاهدات عالية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وموقع "آي تيونز".









وأقيم الحفل أمام حرم كلية صيدلة، وضمت أكثر من 70 ألف طالب.ووجه شاكر الشكر، لكل من ساهم في تنظيم الحفل، حيث نشر صور من الحفل عبر حسابه الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".