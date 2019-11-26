Advertisements
Advertisements
Advertisements

هيثم شاكر يتصدر تريند جوجل لهذا السبب؟

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:58 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

تصدر الفنان هيثم شاكر، مؤشرات البحث بجوجل وذلك بعد نجاح حفله بجامعة حلوان، لتوعية الطلاب من المخدرات.

وأقيم الحفل أمام حرم كلية صيدلة، وضمت أكثر من 70 ألف طالب.

ووجه شاكر الشكر، لكل من ساهم في تنظيم الحفل، حيث نشر صور من الحفل عبر حسابه الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

قائلا: "الشكر من القلب لطلاب جامعة حلوان.. شكرًا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان السيد محمود صالح.. المسرح أحمد الحمامصي وعبده الباز..الإضاءة وليد سكرين طارق صبري..الصوت أشرف جاكسون..التأمين فتحي تاج".

وتابع هيثم شاكر قائلًا: أشكر أخي وصديقي المنظم والمنتج وليد منصور على التنظيم المبهر.. فرقتي الموسيقية إخوتي وزملائي.. الأستاذ هاني شاكر".

ويذكر أن، هيثم شاكر طرح مؤخرًا أحدث ألبوماته "معرفة قديمة"، الذى لقى نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعى، وحقق نسب مشاهدات عالية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وموقع "آي تيونز".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر حفل تريند الفجر الفني

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

الزمالك مُهدد بأكبر خسارة في تاريخه

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ حوالي 14 ساعة

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة نارية إلى لجنة المسابقات بسبب مباراة الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك من إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

أمير مرتضى يوبخ شيكابالا أمام الجميع بعد واقعة المشجع

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة أمام إنبي.. وموعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

يلا شوت stream مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد الجودات كورة لايف الزمالك PLUS ON

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

للمرة الثانية.. "معرفة قديمة" لـ هيثم شاكر يتصدّر موقع iTunes

بعد استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة".. هيثم شاكر يتصدر مؤشرات البحث على جوجل

تعرف علي سبب حضور مينا عطا ومحمد شاهين حفل هيثم شاكر بالفيوم

هيثم شاكر يلتقط صورًا تذكارية مع قيادات جامعة الفيوم

تعرف على موعد حفل هيثم شاكر القادم

هيثم شاكر يتألق في حفل إطلاق هاتف جديد لإحدى الشركات العالمية بالقاهرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

09:25 م

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

11:11 م

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

09:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status