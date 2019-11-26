موعد مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي اليوم الثلاثاء 26-11-2019 بالبطولة العربية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة الصربي ميودراج المدير الفني, لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام الجزيرة الإماراتي، في كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.





ويحل الدراويش، ضيفًا على الجزيرة الإماراتي بملعب هزاع بن زايد بالإمارات، في إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، بعدما فاز ذهابًا بهدفين دون رد.





وكان الإسماعيلي، حقق فوزًا بهدفين دون رد على الجزيرة الإماراتي، بالمباراة التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية، نحو ما يقرب من أسبوعين سجلهما الناميبي بينسون شيلونجو.





موعد مباراة الإسماعيلي ضد الجزيرة الإماراتي





ويستضيف ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، مباراة الجزيرة ضد الإسماعيلي، في إياب دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقله لمباراه الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي





وتُذاع مباراة الإسماعيلي ضد الجزيرة الإماراتي، عبر مجموعة قنوات أبوظبي سبورت الرياضيه، KSA SPORTS HD1، الناقل الحصري لمباريات كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.



