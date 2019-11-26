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قطر تتورط في كارثة مع إسرائيل (فيديو)

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:45 ص
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نتنياهو وأمير قطر
نتنياهو وأمير قطر
جرجس ميلاد
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كشف الباحث إسلام كمال، مدير مؤسسة كيان للدراسات الإسرائيلية، صحة ما تردد عن وجود مفاوضات سرية لإنشاء قاعدة إسرائيلية في قطر، قائلا: "الإعلان عن إنشاء قاعدة عسكرية في الدوحة هو تطور نوعي منطقي لكل الخيانات التي يقوم بها نظام الدوحة في الوقت الحالي".

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن: "الدوحة تجاوزت هذا الأمر منذ فترة كبيرة، فهي نقطة ومحطة للموساد في منطقة الخليج العربي، ولعبت دور كبير في استهداف القيادات الفلسطينية في دبي".

وأكد مدير مؤسسة كيان للدراسات الإسرائيلية، "أن نسبة كبيرة من الحراس المحيطين بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والأسرة الأميرية القطرية من الاسرائيليين، لافتَا إلى أن والد أمير قطر لديه قصر كبير جدًا في شمال اسرائيل.

وأوضح "كمال" أن إسرائيل لديها معسكرات تدريبية في إفريقيا وإقليم كردستان العراق، ولكن ليس لها قاعدة عسكرية بالمعنى المعروف عليه في أي منطقة في العالم.
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