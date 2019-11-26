هكذا هنأ محمد إمام شقيقه رامي بعيد ميلاده (صورة)









وعلق قائلًا: "النهاردة عيد ميلاد أخويا الكبير وصاحبي الجدع وسندي في الحياة".



وانهالت التعليقات المهنئة لرامي إمام، في عيد ميلاده.



ومن ناحية أخرى انتهى الفنان محمد إمام، من تصوير مشاهده في فيلم "لص بغداد" والمقرر عرضه في يناير المقبل.



ويشارك في بطولة فيلم لص بغداد بجانب محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، أحمد العوضى، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتة، ومجحموعة من ضيوف الشرف، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينجرى فيلمز.



كما يصور المخرح رامي امام، مسلسل "فالنتينو" من بطولة والده الزعيم عادل امام، والمقرر عرضه في دارما رمضان 2020.













حرص الفنان محمد إمام، على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقه الأكبر المخرج رامي إمام، من خلال توجيه له رسالة يعبر فيها عن مدي حبه له.ونشر الفنان محمد إمام، صورته بجانب شقيقة رامي، عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".