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التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:09 ص
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تدريبات اليوفي
تدريبات اليوفي
علي ماهر حلمى
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ينتظر عشاق الكرة العالمية والأوربية مواجهة قوية من العيار الثقيل بمدينة تورينو الإيطالية، حيث يصطدم اليوم الثلاثاء نادي يوفنتوس الإيطالي بمواجهة قوية أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دروي أبطال أوروبا.

تعرف علي التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد أتليتكو في دروي أبطال أوروبا :

ومن المتوقع أن يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، للتشكيل الأساسي لفريقه أمام اتلتيكو مدريد الإسباني، بعد التعافي من الاصابة التي منعته من المشاركة في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز أمام أتلانتا، وسيدخل ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس بالتشكيلة التالية :

حراسة المرمى : تشيزني .
خط الدفاع : كوادرادو – بونوتشي – دي ليخت – دي تشيليو .
خط الوسط : خضيرة – بيانيتش – بيرنارديسكي .
خط الهجوم : هيجواين – ديبالا -- كريستيانو رونالدو .

بينما يسعي سيموني المدير الفني لنادي اتلتيكو مدريد الإسباني، دخول المباراة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم قوي على أرضه ووسط جماهيره للإقتراب، من الصعود للدور القادم من بطولة دروي أبطال أوروبا، وسيدخل المدير الفني الأرجنتيني بالتشكيلة التالية :

حراسة المرمى : يان أوبلاك 
خط الدفاع : تريبيير - سافيتش - خيمينيز - لودى 
خط الوسط : كوكى - ساؤول - توماس بارتى - ليمار 
خط الهجوم : ألفارو موراتا - ديجو كوستا 

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد اتلتيكو في دروي أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس الإيطالي، أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات، من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب يوفنتوس ارينا الدولي بمدينة تورينو الإيطالية.

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي استغلال عامل الأرض و الجمهور للحفاظ علي صدارة ترتيب المجموعة والتأهل رسميا للدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا، كأول المجموعة حيث يمتلك حاليا 10 نقاط، بينما يرغب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ارضه، ليقترب من الصعود رسميا للدور المقبل من بطولة دروي أبطال أوروبا لهذا العام حيث يمتلك الآن 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة.

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