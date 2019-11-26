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"نظام جديد للمعلمين.. موعد اطلاق "طيبة 1".. أبرز لقطات توك شو الاثنين 25 / 11
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:10 ص
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كتب: هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد – جرجس ميلاد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
بعد تأجيله.. تعرف على الموعد الجديد لإطلاق القمر "طيبة 1" (فيديو)
كشف الدكتور محمد أبو رزقة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، موعد اطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، الذى تم تاجيله عدة مرات، مؤكدا ان الموعد النهائي لإطلاق القمر، مساء الغد.
مفتي الجمهورية: داعش ابن الإخوان.. ووجهنا ألف رسالة تعالج التشدد
وفي تصريح جريء، أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن تنظين الإخوان هو الرحم الذى خرج منه كافة التنظيمات الإرهابية، قائلا: " داعش هو ابن جماعة الإخوان، وأن الفتاوى الشاذة ليست شرعية، وإنما تخدم مصالح أصحابها".
ضوابط للملابس والمكياج.. "التعليم": ندرس تطبيق "Dress Code" للمعلمين
وعاد الجدل حول الزي الموحد للمعلمين، حيث نفى الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، ما تردد بشأن تطبيق زي موحد للمعلمين في المدارس، معقبا: "الموضوع اتحسم قبل كده، والوزير شخصيا تحدث فيه من العام الماضي"، ولكنه عاد وأعلن ان الوزارة تناقش ما يسمى بـ "Dress Code"، وهو مواصفات الزي وليس زي موحد، حيث أصدروا كتاب دوري ينظم الألوان المقبولة وغير المقبولة، والمكياج.
أول تعليق من "أديب" بعد خسارة الزمالك من إنبي: "عمرو عيط"
كما استعل الإعلامي عمرو أديب، حديثه بالتعليق على هزيمة نادي الزمالك في مباراته مع نادي إنبي ضمن بطولة الدوري المصري، "قالك هو انبي يبقا على حجري وأدور عليه، 5 مرات حلمي طولان مدرب إنبي ينكد عليا"، مضيفا: "لما الزمالك بيخسر الناس بتشمت فيا أكتر من شماتتها في الزمالك".
وكالة الفضاء المصرية تكشف سبب إيقاف العد التنازلي لإطلاق "طيبة1" (فيديو)
قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن قمر "طيبة1" تم تأجيل إطلاقه لمدة 24 ساعة، بسبب سواء الأحوال الجوية على ارتفاع 30 كيلو متر من سطح الأرض.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
بعد تأجيله.. تعرف على الموعد الجديد لإطلاق القمر "طيبة 1" (فيديو)
كشف الدكتور محمد أبو رزقة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، موعد اطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، الذى تم تاجيله عدة مرات، مؤكدا ان الموعد النهائي لإطلاق القمر، مساء الغد.
مفتي الجمهورية: داعش ابن الإخوان.. ووجهنا ألف رسالة تعالج التشدد
وفي تصريح جريء، أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن تنظين الإخوان هو الرحم الذى خرج منه كافة التنظيمات الإرهابية، قائلا: " داعش هو ابن جماعة الإخوان، وأن الفتاوى الشاذة ليست شرعية، وإنما تخدم مصالح أصحابها".
ضوابط للملابس والمكياج.. "التعليم": ندرس تطبيق "Dress Code" للمعلمين
وعاد الجدل حول الزي الموحد للمعلمين، حيث نفى الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، ما تردد بشأن تطبيق زي موحد للمعلمين في المدارس، معقبا: "الموضوع اتحسم قبل كده، والوزير شخصيا تحدث فيه من العام الماضي"، ولكنه عاد وأعلن ان الوزارة تناقش ما يسمى بـ "Dress Code"، وهو مواصفات الزي وليس زي موحد، حيث أصدروا كتاب دوري ينظم الألوان المقبولة وغير المقبولة، والمكياج.
أول تعليق من "أديب" بعد خسارة الزمالك من إنبي: "عمرو عيط"
كما استعل الإعلامي عمرو أديب، حديثه بالتعليق على هزيمة نادي الزمالك في مباراته مع نادي إنبي ضمن بطولة الدوري المصري، "قالك هو انبي يبقا على حجري وأدور عليه، 5 مرات حلمي طولان مدرب إنبي ينكد عليا"، مضيفا: "لما الزمالك بيخسر الناس بتشمت فيا أكتر من شماتتها في الزمالك".
وكالة الفضاء المصرية تكشف سبب إيقاف العد التنازلي لإطلاق "طيبة1" (فيديو)
قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن قمر "طيبة1" تم تأجيل إطلاقه لمدة 24 ساعة، بسبب سواء الأحوال الجوية على ارتفاع 30 كيلو متر من سطح الأرض.
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