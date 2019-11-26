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موعد مباراة يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد اليوم الثلاثاء 26/11/2019 في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:51 ص
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أتلتيكو مدريد ويوفنتوس
أتلتيكو مدريد ويوفنتوس
أحمد عصام
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يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي بقيادة مدربه ماوريسيو ساري نظيره فريق أتليتكو مدريد الإسباني، بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب اليوفي ارينا ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد :- 

وكان فريق أتليتكو مدريد قد فرض التعادل على فريق يوفنتوس في المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدفين بعدما كان متأخرا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

ترتيب مجموعة يوفنتوس وأتليتكو مدريد :- 

ويحتل فريق يوفنتوس صدارة تلك المجموعة برصيد 10 نقاط بعدما حقق ثلاثة انتصارات بعد التعادل مع أتليتكو مدريد، بينما يحل الفريق الإسباني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعد الهزيمة في الجولة الماضية، وحسم اليوفي تأهله بشكل رسمي إلى الدور الثمن نهائي بعد الفوز في الجولة الأخيرة.

موعد مباراة يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد :- 

وسوف تقام المباراة بين فريق يوفنتوس وفريق أتليتكو مدريد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوق تقام في الساعة الحادية عشر مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد :- 

وكانت قد حصلت قنوات بين سبورتس الرياضية في السنوات الأخيرة على الحقوق الحصرية لإذاعة جميع مباريات دوري ابطال اوروبا عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق يوفنتوس وفريق أتليتكو مدريد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.
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يوفنتوس كرة القدم الأوربية دوري أبطال أوربا الدوري المصري الدوري الاسباني أتلتيكو مدريد ويوفنتوس أتلتيكو

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